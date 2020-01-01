Ahmet Çalık ve Mariano'dan Galatasaray'a kötü haber
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AA
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Sarı kırmızılı ekibin oyuncularından Mariano, karşılaşmanın 45+3. dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Mariano gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü.
Ahmet Çalık ise 56. dakikada ise kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'i son adamken düşürmesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu iki oyuncu Galatasaray'ın gelecek hafta Başakşehir'le deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.