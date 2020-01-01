Galatasaray

Ahmet Çalık ve Mariano'dan Galatasaray'a kötü haber

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Mariano Galatasaray 27102019
AA
Sarı-kırmızılı ekibin Gaziantep FK'yı konuk ettiği maçta sarı kart gören Mariano ile kırmızı kartla oyundan atılan Ahmet Çalık cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

Sarı kırmızılı ekibin oyuncularından Mariano, karşılaşmanın 45+3. dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

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Mariano gördüğü bu sarı kartla cezalı duruma düştü.

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    Ahmet Çalık ise 56. dakikada ise kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'i son adamken düşürmesinin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

    Bu iki oyuncu Galatasaray'ın gelecek hafta Başakşehir'le deplasmanda oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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