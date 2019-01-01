Ahmet Bulut: Talisca'nın Türkiye'ye dönmesi çok zor

Ahmet Bulut, Talisca’nın maliyeti nedeniyle yeniden Türkiye’de top oynamasının zor olduğunu söyledi.

Süper Lig’e gelen birçok önemli futbolcunun transferinde önemli rol oynayan menajer Ahmet Bulut, Talisca ve Radamel Falcao hakkında konuştu.

Basında ismi yeniden Beşiktaş’la anılan Talisca’nın gelmesinin pek mümkün görünmediğini söyleyen Ahmet Bulut, NTV’ye yaptığı açıklamada “Talisca’nın transferi oldukça zor. Çin kulübü onun için çok ciddi bir bonservis ödedi. Kendisi de astronomik bir ücret alıyor. Ancak kulübü onu bırakıp maaşının yüzde 80’lik bölümünü öderse böyle bir şey mümkün olur ama ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Kendisi takımının en iyi oyuncularından biri. Yaklaşık 8 milyon euro kazanıyor. Türkiye’de hiçbir kulüp bu parayı ödeyemez” diye konuştu.

"Falcao çok büyük bir profesyonel"

Falcao’nun da 2 hafta sonra hazır olacağını ifade eden Bulut, “Kendisiyle konuştum. İspanya’dan 2 hafta sonra dönecek. O zaman yüzde 100 hazır olur. Falcao büyük bir profesyonel. Döndüğü zaman ’a büyük katkı sağlayacak. Normal bir sakatlığı var. Türkiye’ye sakat olarak gelmedi. Zaten sakatlığı olsaydı sağlık kontrolünden geçemezdi. Kendisi iki üç tane maç oynayıp öyle sakatlandı” dedi.