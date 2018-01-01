Ahmet Ağaoğlu: Onazi muhtemelen sezonu kapattı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rizespor maçında sakatlanan Onazi'nin aşil tendonunun koptuğunu söyledi ve sezonu kapatmış olabileceğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 yenerek, ilk yarıyı galibiyetle kapatan Trabzonspor'un kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Zirve mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelenin sonunda şampiyonluk gelirse 'niye geldi' diye elimizin tersiyle kenara itecek halimiz yok." dedi.

Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bordo-mavili takımı alınan 4-1'lik galibiyetten ötürü kutladı.

Ağaoğlu, göreve gelmelerinin ardından transferde artık savurganlık yapan bir kulüp olmalarının tarihe karıştığını belirterek, devre arasında daha çok altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan oyuncu almaya odaklanacaklarını belirtti.

"Onazi ısrarla oynamak istedi, sakatlandı"

Maç içerisinde sakatlanarak sedyeyle sahayı terk eden Onazi'nin durumuyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Onazi'nin maalesef aşil tendonu koptu. Büyük ihtimalle sezonu kapattı. Onazi'nin niye aşil tendonu koptu? Israrla oynamak istedi. Ama gerçekten ısrarla oynamak istediği için koptu."

"Sosa, Abdülkadir, Yusuf ve Pereira ısrarla her maçta oynamak istediler. Trabzonspor, takım futbolu oynuyor. Önemli olan bu futbolu oynamak. Bir aidiyet duygusuyla futbol adına savaşarak oynuyorlar. Bunu sağlamak lazımdı."

"Zirve mücadelesi veriyoruz. Bu mücadelenin sonunda şampiyonluk gelirse 'niye geldi' diye elimizin tersiyle kenara itecek halimiz yok."

Trabzonspor'dan açıklama: Onazi ameliyat olacak

Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı:

"Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan futbolcumuz Ogenyi Onazi’ye çekilen MR sonucunda Aşil Rüptürü (kopma) tanısı konulmuştur. Onazi’nin yarın İstanbul’da ameliyatı planlanmaktadır."