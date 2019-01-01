Ahmet Ağaoğlu'ndan Sturridge açıklaması: Bizi bağlamaz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Daniel Sturridge’in lisansının iptal edilebileceği şeklinde çıkan haberler hakkında konuştu.

İngiltere’de bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce ceza alan Daniel Sturridge’in lisansının iptal edilebileceği şeklinde çıkan haberlere Başkanı Ahmet Ağaoğlu yanıt verdi.

Fanatik’e konuşan Ahmet Ağaoğlu, “Bu haberleri ciddiye alarak hareket edecek değiliz. Bu konu daha önce de İngiltere’de gündeme gelmiş ve 6 maçlık ceza iki maça indirilmişti. Şu anda da bizi bağlayacak bir sıkıntı, bir sorun gözükmüyor. Bunun en büyük nedeni de FA’in kararlarıyla ilgili burada bağları yok” ifadelerini kullandı.

“Sturridge parasını aldı”

Kulüpte kimseye borçlarının olmadığını da söyleyen Ağaoğlu, “Sturridge'nin maaşını almadığı ve bunun için sahaya çıkmadığı yönünde bir haber vardı. Bu kadar hassas bir süreçten geçerken böyle bir şeyle karşılaşmak kötü. Sturridge zaten imzayı attığında parasını almıştı. Altını çizerek söylüyorum, Trabzonspor'un hiçbir futbolcusuna, hocasına borcu yok. Ağustos ayının ödemeleri de eylül ayının 7-8'inde gerçekleştirildi. Uluslararası kuralları biliyoruz. Cezaların ve uygulamaların nasıl olduğunu bilemeyecek kadar cahil değiliz. En ufak detayına kadar düşünülmüştür.”” diye konuştu.