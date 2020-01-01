Ahmet Ağaoğlu'ndan MHK'ya: Nasıl hakem yetiştiremezsiniz?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MHK'nın hakem yetiştirememesini sert sözlerle eleştirdi.

Gaziantep deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen 'da hakeme büyük tepki vardı. Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada MHK'ya yüklendi.

TRTSpor'a konuk olan Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Geçenlerde federasyonda yaptığımız bir toplantıda MHK ve yönetim kurulu üyeleri de vardı. Onlar da bütün olumsuzlukların farkındalar ama ellerinde az sayıda hakem olduğunu ifade ettiler. Elinizde kısıtlı sayıda hakem varsa ve mecburen bazı hakemleri veriyorsanız, neden yetiştirmediniz?

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Geldiğimiz noktada bakıyoruz, 2 genç hakem ya var, ya yok. Halis Özkahya iyi bir hakem değil, bu net. İyi olmayan bir hakemi kadro içinde tutmanın ne anlamı var!

Yetersiziz deniyor, bu ailenin içinde yıllardır olan sizlersiniz. Nasıl hakem yetiştiremezsiniz? Bütün masraflarınızı kulüpler karşılıyor. %4 ile %24 arasında naklen yayın gelirlerinden kesinti yapılıyor. Federasyon, kulüplerin gelirlerinden kesinti yaparak, bunun içine hakem de dahil olmak üzere tüm faliyetlerini sürdürüyor.

Dünya şampiyonu 'yı yenebilecek bir takımı gençlerden kurmayı başardık ama 3 tane hakem çıkaramadık."