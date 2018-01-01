Ahmet Ağaoğlu'ndan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak için transfer açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak için çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Trabzonspor'un Vodafone Park'ta Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Fazla söyleyebileceğim bir şey yok. 2-0'dan 2-2 bizi mutlu eden bir sonuç değil, üzgünüz." diye konuştu.

Ağaoğlu, şampiyonluk hedefiyle ilgili söylemlere ilişkin "Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Maç maç bakıyoruz önümüze. Kazanmamız gereken bir maçtı. Önümüzde Rize maçı var, eksiklerimiz var. Sosa sakatlığı olduğu yerden darbe aldı, maçı asla bırakmazdı. Devre arasında bunları telafi etme şansımız var. Şampiyonluk soruyorsanız önümüzde Rize maçı var diyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma öncesinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki GS Store'da yaşanan olayın detaylarını bilmediğini aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Görüntüleri izlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum, arkadaşlarımla araştıracağız. İstiklal Caddesi'nde bir eylem olduğunu duydum sadece. Fazla bir bilgim yok. Yarın açıklama yaparız." diye konuştu.

"O konuda bir gelişme yok"

Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ile ilgili bir soruya Ağaoğlu şu cevabı verdi: Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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"Göreve geldiğimden beri Burak soruluyor, şimdi Onur eklendi. Yönetim kararıyla süresiz olarak kadro dışılar. Bu soruların manasını anlamıyorum. Bazı yayın organlarında şuraya buraya gidiyorlar, deniyor. Yeşil ışık yakıldı, deniyor. Bizim yeşil, kırmızı ışık yaktığımız yok. Verilen ve uygulanan bir karar var. Niye bu kadar soru soruluyor, büyütülüyor anlamıyorum. O konuda bir gelişme yok. Gelişme yaşandı bitti."