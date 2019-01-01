Ahmet Ağaoğlu'ndan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı açıklaması! "Mbappe 210 milyon euro ise..."

Ahmet Ağaoğlu, Avrupa ekiplerinin yakın takibinde olan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı'nın durumlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'nun Abdülkadir Ömür'e yaptığı transfer teklifi sonrasında Fransız kulübünün yetkilileriyle yaptığı görüşmeye dair çarpıcı detaylar verdi.

Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'ya 'den, Abdülkadir Ömür'e de Monaco'dan transfer teklifi geldiğini belirterek, "İkisi için de resmi teklif geldi. Birisi Monaco, birisi Lille, Birisi Ömür birisi de Yazıcı için. Allah'tan fazla zikredilmiyor. Uğurcan'a da gelen teklifler var." dedi.

"Gelen teklifleri gerçek dışı görüyorum"

Ağaoğlu, "Monaco'dan Abdülkadir'e 16 milyon euro ve bonuslar, Yusuf'a da Lille'den 12 milyon euro'luk teklifler mi geldi?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Onların (Monaco) teklifi o doğrultuda veya biraz daha üzerine çıkabilirdi ama oyuncumuzu bu sene itibarıyla satmayı düşünmediğimizi söyledim. Onların o teklifi yapmalarına bile fırsat kalmadı. Kulübün mali durumunu göz önünde bulundurduğunuz zaman, her teklifi kulübün menfaatleri doğrultusunda düşünmelisiniz. İki oyuncumuza da yapılan teklifleri gerçek dışı görüyorum. Oyuncularımızın gerçek piyasa değerini yansıttığına inanmıyorum. Yusuf'a yapılan teklife de 12 civarı diyelim. Reel olarak 10 da bilmem nereye katılırsa 1 milyon daha.. Bu da biraz komik oluyor, işte Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak 1 milyon euro daha... Ne yapacağız bir taraftan ligde zirve mücadelesi verirken, taraftarlarımızla birlikte diğer taraftan sizin maçınıza gelip, bir de Şampiyonlar Ligi'ne katılmanız için hem taraftar hem kulüp hem de dua desteği mi vereceğiz!"

"Ligimiz Avrupa'da belki 7-8. sırada ama siz gelip de 'nin en değerli iki genç ve istikbal vaadeden oyuncusuna bu rakamları telaffuz ettiğiniz zaman, bu rakamlar ileriye dönük olarak da hem Trabzonspor'un hem de diğer kulüplerin satacağı oyuncular açısından baz teklif edecek." sözlerini kullanan Trabzonspor Başkanı, "Ülkenin en değerli oyuncusunu 20 milyon euro'ya aldık, x spor takımında oynayan Mehmet de o seviyelerde sana 15 milyon derler. Ülke futbolunu ya da ülkedeki yetenekli futbolcuların da değerini aşağıya çekmiş oluruz. 10-16-19 milyon euro'luk tekliflerle gelirlerse bunlar Trabzonspor Kulübü yönetimi tarafından ciddiye alınacak teklifler değildir." ifadelerine yer verdi.

"Ben size 25 milyon euro vereyim..."

Abdülkadir'in çok özel yetenekleri sahip bir oyuncu olduğunun altını çizen Ahmet Ağaoğlu, "Bu teklifi getirdikleri zaman 'Ben size 25 milyon euro nakit vereyim, bana bir tane daha Abdülkadir Ömür getirin' dedim. Varsa getirin. Birbirlerine bakıyorlar... Yok... O yetenekte Avrupa'da o yaş grubunda tahmin ediyorum 10-15 oyuncu var. Ama Abdülkadir'de benim şu anda kelimelerle ifade edemeyeceğim, daha doğrusu doğru kelimeyi henüz bulamadığım iki üç tane daha artı var. Bırakın öyle bir yeteneği, o yeteneği ifade edebilecek kelime henüz ne Türkçe'de ne İngilizce'de ne de Fransızca'da mevcut. İnşallah bir gün o kelimelerin ne olduğunu bulabilirim. Onun için paranın ötesinde, Abdülkadir'in yurt dışına gitmesi için önünde zamanı var." şeklinde konuştu.

"Uğurcan'a da gelen teklifler var"

Yusuf Yazıcı'nı da Trabzonspor Kaptanı olarak sorumlulukları olduğunun altını çizen Ağaoğlu, kalecileri Uğurcan Çakır'a da Avrupa'dan teklifler geldiğini açıkladı.

Yusuf Yazıcı'nın çok düzgün karakterli bir oyuncu olduğunu ve altyapıdaki gençler için rol model olduğunun altını çizen bordo-mavili kulübün başkanı, "Oyuncularımızı yurt dışına gönderdiğimiz zaman bizim marka temsilcimiz olacaklar. Kenti, Trabzonspor'u, ülkeyi ve ülke futbolunu temsil edecekler. Yusuf belirli bir ölçede bu seviyeye ulaşmış bir oyuncumuz. Yusuf'un da 1 yıl daha bu jenerasyonun kaptanı olarak bir sorumluluğu var. Yurt dışına transferi söz konusuysa yaş olarak da baktığınız zaman Yusuf bir adım daha önde Abdülkadir ve Uğurcan'a nazaran. Allah'tan fazla zikredilmiyor. Uğurcan'a da gelen teklifler var. Çok ciddi şekilde scoutlar tarafından izlendiğini ve yurt dışındaki ciddi menajerler tarafından yoklama macunu atıldığı bir gerçek. Uğurcan da net bir şekilde ifade etti, Trabzonspor'daki misyonumu henüz tamamlamadım, yeni başladım diye." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, "Uğurcan'a gelen teklif hangi takımdan?" sorusuna ise yanıt vermedi.

Menajerler tarafından oyuncuları ikna etmek için kullanılan "Burada bir şey olamazsınız, orada parlarsınız." sözlerinin ülkeye hakaret olduğunu aktaran Ahmet Ağaoğlu, "Nerede parlarsınız 'da. Biz o Fransa'ya iki tane vurmadık mı? Parlayacaksa adam o maçta da parlar. Sürekli olarak yapılmaya çalışılan şu, ülke futbolu krizde, Trabzonspor'un yüklü borcu söz konusu, nakde ihtiyacı var, hani olur ya batan geminin malları... Yok öyle değil, o borç benim sorunum ben ödeyeceğim sanane ondan. Bu emperyalist ülkelerin diğer ülkeler üzerinde oluşturduğu baskıya benziyor. O borcu karşılayacak maden yataklarına sahipsem onu çıkarıp satacak olan benim. Sen gelip onun üzerine çöreklenemezsin. Benim en değerli oyuncumun karşılığı senin kulübündeki en değerli oyuncudur, tamam kabul ediyorum belki onun bir tık altı ama sen kalkıp yüzde 20-25 karşılığını teklif edersen bu ciddi bir şey olmaktan son derece uzak." sözlerine yer verdi.

"Mbappe için 210 milyon euro telaffuz ediliyorsa..."

Ağaoğlu, "Peki Abdülkadir ve Yusuf için belirlediğiniz bir bonservis bedeli var mı? Hangi rakamlar sizi ikna edebilir?" sorusunu ise, "Bu kulübü 10 milyon Trabzonlunun, 13-14 bin kongre üyesinin görev verdiği bir yönetimiz. Tek başıma şu kadar milyon euro diyemem. Ama gelen rakamların da gerçekçi olmadığını ifade edebiliyorum. Dolayısıyla bu rakamların üzeri, he ne kadar üzeri, o da 4 bilinmeyenli bir denklem değil, liglerdeki bu kalibredeki oyuncuların karşılaştırmasını yaparsanız. Mbappe gibi adam için 210 milyon euro gibi rakam telaffuz ediliyorsa, bir Mbappe 10 tane Abdülkadir değil, değil mi? Koy o zaman sahaya yanına da 1 kişi ekle adam bir futbol takımının göstereceği performansı göstersin. Realist olmak lazım. Ülke futbolunun değeri ve aleyhinize olan şeyleri düşersiniz, ortaya belirli bir rakam çıkar. 'Verme 20 milyon euro'ya seneye verirsin 80 milyon euro'ya' sözleri de realist değil. 80 milyon euro'ya bu ülkeden futbolcu mu çıktı? Ama bu ülkeden 22 milyon euro'ya oyuncu gittiyse benim oyuncularım o rakamın üstündedir, çok basit. Onun üzerine çıkmak zorunda. Cenk'i gönderdik. Onun bir kere üzerine çıkması lazım." şeklinde yanıtladı.

Ahmet Ağaoğlu, üç oyuncunun da sözleşmeli oyuncuları olduğunu ve gelen teklifler karşısında bordo-mavili kulüpten ayrılmak gibi bir talep gelmediğini de sözlerine ekledi.

Ağaoğlu, takımdan ayrılacak isimlerin ise hazırlık kampı neticesinde, teknik direktör Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda belli olacağını kaydetti.