Ahmet Ağaoğlu'dan Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki: Bakasetas'a yapılan hareket uzaydan bile bakılsa penaltı

Trabzonspor'un yedi maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşısında sona ererken, maçın ardından bordo-mavililer hakemi eleştirdi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından ise Trabzonspor'da hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki vardı.

Ahmet Ağaoğlu ne dedi?

Karşılaşmanın sonunda basın mensuplarının karşısına geçen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yaşar Kemal Uğurlu, soyadı gibi uğurlu bir hakem ama geçen seneden beri sıkıntılı maçlar oynuyoruz kendisiyle. Kendisiyle Süper Kupa finalinde de sıkıntılı oynadık. Bu kadar yetenekli bir hakemse bizim maçımız dışında herhangi bir maçlara versinler."

"Evet iyi oynamadık, ama hakem de hiçbir şekilde maçın önüne geçmemeli. Bakasetas'a yapılan hareket uzaydan bile bakılsa penaltı."

Abdullah Avcı ne dedi?

Ligde Fenerbahçe karşılaşmasına kadar çıktığı 7 maçın tamamını kazanan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı da maç sonunda yaptığı açıklamada Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştirdi.

Tecrübeli teknik direktör, hakem Uğurlu hakkında şunları söyledi:

"Sezon başında ben yayıncı kuruluştaydım. İlk hafta Rizespor - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'ye verilen bir penaltı vardı. Bugünkü pozisyonun teknik açılımını merak ediyorum. Bir o penaltıya bakılsın, bir de bu akşam verilmeyen pozisyona bakılsın. Ceza sahası dışında bunlar cezalandırılıyor."

Rizespor - Fenerbahçe maçında ne olmuştu?

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olmuştu.

Sarı-lacivertliler maçın 85. dakikasında bir penaltı vuruşu kazanmıştı. Enner Valencia, Mykola Morozyuk'un bir hava topu mücadelesindeki müdahalesiyle ceza sahasında yerde kalmış, maçın hakemi Arda Kardeşler ise beyaz noktayı göstermişti.

Ardından topun başına geçen Jose Sosa kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirmiş ve Fenerbahçe bu golle maçı 2-1 kazanarak sezona üç puanla başlamıştı.

Bu akşam Bakasetas ve Valencia arasında ne oldu?

Fenerbahçe'nin 1-0 önde girdiği maçın son dakikalarında, sarı-lacivertlilerin ceza sahasında bir pozisyon yaşandı.

Anastasios Bakasetas ve Enner Valencia, ceza sahasının uzak köşesinde bir hava topu mücadelesine girdi. Valencia'nın müdahalesinin ardından yerde kalan Bakasetas uzun süre yüzünü tuttu ve yerden kalkamadı.

Trabzonspor cephesi penaltı itirazları yapsa da maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi.