Ahmet Ağaoğlu'dan playoff açıklaması

Süper Lig'in playoff ile bitmesinin mümkün gözükmediğini belirten Ahmet Ağaoğlu, testlerin negatif çıkması durumda antrenmana başlayacaklarını duyurdu

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ara verilen sezonun nasıl devam edeceğine ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Aspor'a konuşan konuşan Ağaoğlu, playoff oynanmayacağını belirtirken testlerin ardından antrenmana çıkabileceklerini söyledi;

"Ertelenen bir lig var, sayın Kulüpler Birliği başkanımıza da biraz haksızlık yapıldı. Playoff oynanması düşüncesi olan insanların köpürttüğü bir konuydu bu. Önümüzdeki hafta test uygulanacak ve inşallah hepsi negatif çıkar. Çarşamba ya da Perşembe antrenmanlara başlanır. 17-18 Nisan'da oynamaya hazır olur takımlar. 17 Nisan olmaz, 1 hafta sonra olur ama başlar. Playoff sisteminin uygulanması olası değil. Ülkemizin sağlık durumu 17 Nisan'da normale dönerse lig başlar ve normal kurallara göre bitirilir. 8 hafta kalmış, sonra zaten ligler sona eriyor. 4 takım ile playoff yapsan, zaten 6 maç oynanacak. 6 maç oynanacak dönemde 8 maç da oynanır. Sayın Mustafa Cengiz'in de söylediği gibi, bu playoff uygulaması neden gündeme getirildi bilmiyorum ama gündemde değil."

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Fenerbahçe basketbol takımında koronavirüs çıkması üzerine Ali Koç'u aradığını belirten Ağaoğlu, "Fenerbahçe Basketbol Takımının bazı oyuncularında koronavirüs şüphesi var, sayın başkan ile de konuştum. İnşallah en iyi şekilde üstesinden gelirler, sağlık diliyorum, çok geçmiş olsun diliyorum. Sayın başkan ile konuştum, yapabileceğimiz herhangi bir şey olup olmadığını sordum. Sayın başkan da hastanede, oyuncuların yanındaydı. Daha sonra konuşmak üzere telefonu kapattık" dedi.

"FIFA ve UEFA'nın tavsiyelerini bekliyoruz"

Ağaoğlu, mali konularda sıkıntı yaşayacaklarını belirtirken UEFA ve FIFA'nın tavsiyelerini beklediğini belirtti;

"Maçlar oynanmıyor, naklen yayın geliri yok. Federasyondan oynadığımız maçlar sonunda puan karşılığında aldığımız gelir yok. Bu hafta tüm mağazaları da kapattık, ürün satışından da gelir yok. Şu anda gelir sıfır. Tüm kulüpler için bu geçerli. Bizim tek karşılaştığımız bir durum olmadığı için nelerin yapılabileceği konusunda derinlemesine alınmış kararlar yok. Öncelikle FIFA ve UEFA'nın bu konuyla alakalı tavsiye kararlarını ve uygulamalarını bekliyoruz. FFP, 31 Mart tarihine kadar kulüplerin bir önceki sezonla alakalı şeyleri gerçekleştirmeleri ve federasyonlara beyan etmeleri gerekiyordu. Ekonomik açıdan olumsuz etkilendik ama yıllardır bu ve buna benzer sıkıntıların içinde yaşayan bir lig yapımız olduğunu da göz ardı etmememiz gerekir. Ülke sağlığına kavuşsun da, para problemi bugüne kadar nasıl hallolduysa, öyle hallolur."

Obi Mikel'in ayrılışı

Obi Mikel'in takımdan ayrılma süreci hakkında da konuşan deneyimli başkan, "Obi Mikel'in tam ifadeleri olduğunu düşünmüyorum. Başkan tweeti kaldırmamı söyledi diyor orada, kesinlikle aramızda öyle bir konuşma geçmedi. Ben, böyle bir şeyi neden bizimle paylaşmadan yaptığını sordum, Neticede bu bir takım sporu. Maçtan 24 saat önce, bizlerle konuşmadan bunu paylaşması... Takım içinde sorun varsa kaptanla konuşursun, çözemezse teknik heyetle paylaşır, günün sonunda onlar da çözemezse bunun adresi yönetimdir. Kendisi 'Benim hür düşüncem, istiyorsanız ceza verin' dedi. Ben de 'Belli ki bir sıkıntı var, bunu nasıl ortadan kaldırırız, nasıl yardımcı olabiliriz, onu konuşuyoruz' dedim. Herhangi bir yaptırım da söz konusu değil dedik. Sıkıntılarının Londra'da olduğunu ve onların yanında olmasının doğru olduğunu ifade etti. Dublin üzerinden İngiltere'ye geçmiş. Liglerin de devam ettiğini, bizim lig devam ederken, maçları oynamama gibi bir düşüncede olamayacağımızı, bu kararı federasyonun verebileceğini söyledim. Düşünelim dedim, sen de düşün, biz de düşünelim. Aradan 2 gün geçince, kendisi gitmek istediğini ifade etti. Yine biz kendisine yardımcı olduk. 1,5-2 ay daha kontratı olan, takıma katkıda bulunmayı taahhüt etmiş bir oyuncunun gidiyorum demesi, oyuncu aleyhine sıkıntılar da doğurabilirdi. Bugün doğurmayabilir ama o gün için oyuncu aleyhine doğurabilirdi. Biz anlayışla karşıladık."