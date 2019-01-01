Ahmet Ağaoğlu: Yusuf ve Abdülkadir'i satmam demiyorum ama doğru zamanda olmalı

Ali Ağaoğlu, Fenerbahçe maçının büyütülmemesi gerektiğini ifade ederken, genç yıldızları Yusuf ve Abdülkadir'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, maçı öncesinde verdiği röportajda Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için transfer kapısını aralık bıraktı..

Fanatik'e konuşan Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı öncesinde gerilimi düşürecek tonda demeçler verdi.

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"Fenerbahçe maçı benim için özel değil"

Ağaoğlu 27 Nisan'da oynanacak olan Fenerbahçe maçıyla ilgili yöneltilen soruya, “Herkes Fenerbahçe maçını soruyor ama benim için özel değil. Çünkü bir takımın komutanı, lideri, başkanı olarak ben her yerde olmalıyım. Futbolcu sahada protokol tribününe baktığında başkanını görmek ister. Eğer ben orada yoksam futbolcu kendisini eksik hisseder.” yanıtını verdi.

"Rahat rahat uyumamalı"

Bordo mavili kulüpte skorları ve başarıyı önemseyen oyuncuların bulunması gerektiğini belirten Ahmet Ağaoğlu, “Trabzonspor’un oyuncusu dert etmeli kötü sonucu. Evine gidip rahat rahat uyumamalı. Benim 'Takımdaki 11 oyuncunun beşi altısı Trabzonlu olmalı' söylememin arkasında da bu var. Trabzonlu oyuncu ya da yerli oyuncu takımıyla sevinir, üzülür. Buna bir de buradan bakmak lazım.” diye konuştu.

"Yusuf ve Abdülkadir doğru zamanda transfer olmalı"

Takımdaki genç oyuncuların gösterdikleri yüksek performans ile büyük kulüplerin transfer listesine girmesiyle alakalı da konuşan Ağaoğlu, “Yusuf ve Abdülkadir bizim için gerçekten de önemli bir dönüm noktası oldu. Çok değerli oyuncular. Onlar için satmam demiyorum ama doğru zamanda doğru rakama bir transfer olmalı. Bize elinde yetki belgesi olan çok kişi geliyor ve bu çocukları satmaya çalışıyor. Adres yanlış. Doğru adres Trabzonspor Kulübü. Varsa elinizde resmi bir belge gelin görüşelim.” açıklamalarını yaptı.