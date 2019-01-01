Ahmet Ağaoğlu: "Yabancı oyuncu sınırlaması kademeli olarak 8'e çekilmeli"

Ahmet Ağaoğlu, mevcut yabancı sınırlamasında değişikliğe gidilmesinden yana olduklarını açıkladı.

Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mevcut yabancı oyuncu kontenjanının kademeli düşürülerek, 8'e çekilmesinden yana olduklarını belirtti.

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'ndan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, mevcut yabancı kuralıyla ilgili olarak, "Yabancı oyuncu kuralının kademeli olarak düşürülmesi, 8'e çekilmesinin mantıklı olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik olarak sınırlamanın kaldırılmasının ekonomiyi rahatlattığı, fiyatların yükselmesinin önüne geçtiği söyleniyor ama anlaşılmaz bir şekilde kulüplerin borçlarının son 3-4 yılda 3-4 kat arttığını görüyoruz. Transfer ettiğimiz yabancı oyuncuların maliyetlerini toplayalım, kaça sattığımıza bakalım. Aradaki fark bugün kulüplerin içinde bulunduğu borç batağıdır." diye konuştu.

Birinci görevlerinin bu ülkenin gençlerine hizmet etmek olduğunu vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Takımımda altyapıdan en az 4-5 oyuncu oynatmadıktan sonra kendimi inkar etmiş olurum. Eğer bunu yapmazsam, Trabzonspor forması giymek isteyen çocukların düşlerini inkar ederim. Uğurcan'ı kaleye koymak, Arda'yı sahaya çıkarmak, Hüseyin'i sahaya sürmek cesaret değil. Olmayan değil var olan yeteneği sahaya sürdük. Önlerini açtık. Yönetim politikamız bu. Altyapıdaki oyunculara yarın A takımla sahaya çıkacak gibi hazır olun dedik. Bu politikaya da devam ediyoruz. Uğurcan A Milli, Hüseyin Ümit Milli, Arda da 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda. Biraz cesaret istiyor."

FIFA, UEFA ve CAS'ta aleyhlerindeki davaların tamamının yabancı oyuncular tarafından açıldığını dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Bu, marka değerimizi aşağıya çekiyor. Trabzonspor olarak yabancı işini pek beceremedik. Yabancı kontenjanının 8 ile sınırlanması son derece mantıklı. Toplantıda bu görüşü Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ve paylaştı. Başkanı Mecnun Otyakmaz toplantıdan erken ayrıldı. Diğer kulüpler mevcut kuralın devam etmesi yönünde görüş belirtti. Biz yabancı politikasını kademeli olarak düşüreceğiz. Bu konuda dirençli olacağımızı ifade ettim. Altyapı fonunun arttırılması yönünde gündem maddesi vardı. Bu, önemli bir konu. Kriterlerin iyi belirlenmesi lazım. 90+6. dakikada altyapıdan 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürmekle, 52 bin kişinin önünde 17 yaşında bir oyuncuyu ilk 11'de oynatmak arasında fark olması lazım."