Ahmet Ağaoğlu: UEFA bizim davamızda çok agresif davrandı

Ahmet Ağaoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı Gündem Futbol Özel programında CAS davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, UEFA tarafından Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmişti.

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Geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili olarak CAS'a savunma veren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Daha fazla takım

"Yapılan spekülasyonlar davanın gerçeğini yansıtmıyor. Futbolun içinde olan herkesin konuşacağı her konuda araştırma yapması gerekiyor. Finansal fair-play düzensizliğine karşı bir süreçteyiz. Finansal fair-play sürecinde forma ve kombine gelirlerimiz arttı. UEFA'nın bize sunduğu talimatlara uymaya devam ediyoruz. Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık."

"UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor"

"Önceki yönetimlerin borçlarına da kefil oldum. Trabzonspor tarihinde ilk defa transfer yasağı aldı.Mayıs ayında 22 milyon euro sermaye artışına gittik. 12 milyon euro açığımız olduğu gerekçesiyle men edildik. Mahkemede 'Sporun ruhu ceza mı, ödül mü?' diye sordum. UEFA, kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor. UEFA'ya sürdürülebilir bir bilanço sunduk. Tüm futbol kulüplerini kapsayan bir vergi affından faydalandık."

"CAS'tan istediğimizi alamazsak, İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz"

"UEFA bizim davamızda çok agresif davrandı. CAS'tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi'ne gideceğiz. Ben kullanılan üslubu beğenmedim. UEFA netice itibariyle Avrupa futbolunun amir kurumudur. Orada duruşma esnasında UEFA'nın avukatının kullanmış olduğu üslup, bir spor organizasyonu ve uluslararası federasyonun kullanmış olduğu bir üsluptan çok uzaktı. Görünen o ki, UEFA'nın sinirleri bozulmuş. Bu davayı da kaybederlerse, onlar için hiç hoş olmayacak bir sürecin başlangıcı olacak."

"Yönetim kurulumuzu asla başarısız görmüyorum"

"Ligin tescil edilmesine yönelik bir talebimiz olmadı. Oyuncularımız saha içinde birtakım talihsizlikler yaşadı. Trabzonspor taraftarı diğer kulüp taraftarlarından çok farklı. 'de alkışlarla gönderilen kaç kulüp başkanı var? Eleştiri bu işin bir parçası, bunu kabul etmek gerekiyor. Yönetim kurulumuzu asla başarısız görmüyorum. Mali, idari ve sportif disiplini bozulmuş bir takım devraldık. Sportif başarının yalnız parayla gelmeyeceğini anlatmaya çalıştık."

"Obi Mikel'in ayrılması önemli bir kayıp oldu"

"Elde ettiğimiz tüm başarıları mücadele ederek kazandık. Obi Mikel'in takımdan ayrılması önemli bir kayıp oldu. Her takımın ve oyuncunun kötü oynama hakkı var. Başarısız olduğumu hissettiğim anda görevimi bırakırım. Aralık 2021'e kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'dur. İdari ve mali disipline devam edersek hep yarışın içinde oluruz. Kendi doğrunuzu değil kulübün doğrularını yapmak zorundasınız."

"Son düdük çalmadan şampiyonluk yarışı bitmez"

"Son düdük çalmadan şampiyonluk yarışı bitmez. Şu anda takımın patronu Hüseyin Çimşir. Biz asla başarısız değiliz, bunu kabul etmiyorum. Hatalarından ders alan iyi bir başkan olduğumu iddia ediyorum. Taraftarımız var, başarılarımız var, yayın gelirimiz var ama ne hikmetse bir türlü 'in gelirine ulaşamıyoruz."

"Şimdiden ön protokol imzaladığımız 4 futbolcu var"

"Sörloth bizim geliştirerek Avrupa'ya tekrar sunduğumuz bir oyuncu. Trabzonspor önümüzdeki sezona en avantajlı başlayacak kulüp. Şimdiden ön protokol imzaladığımız 4 futbolcu var. Trabzonspor olarak oyuncu yetiştirmeye mecburuz. Abdulkadir Parmak olağanüstü bir performans gösteriyor. 5 oyuncu değişikliği kuralını iyi kullanmak için kaliteli isimler bulacağız. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz."