Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için gelen teklifi reddettik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen transfer teklifini reddettiklerini açıkladı.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda Yusuf Yazıcı için ekiplerinden 'in yaptığı transfer teklifinin reddedildiğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Lille'in, 22 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro'luk bir teklif yaptığı da belirtilmişti.

Adı sıkça Avrupa kulüpleri ile geçen Yusuf, 2018-19 sezonunda Trabzonspor forması ile çıktığı 30 lig maçında 4 gol atıp 2 de asist yapmayı başardı.