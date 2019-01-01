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Trabzonspor

Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı için gelen teklifi reddettik

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AA
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Lille'den Yusuf Yazıcı için gelen transfer teklifini reddettiklerini açıkladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı programda Yusuf Yazıcı için Ligue 1 ekiplerinden Lille'in yaptığı transfer teklifinin reddedildiğini açıkladı.

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Geçtiğimiz günlerde Lille'in, 22 yaşındaki oyuncu için 12 milyon euro'luk bir teklif yaptığı da belirtilmişti.

Adı sıkça Avrupa kulüpleri ile geçen Yusuf, 2018-19 sezonunda Trabzonspor forması ile çıktığı 30 lig maçında 4 gol atıp 2 de asist yapmayı başardı.

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