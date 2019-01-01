Ahmet Ağaoğlu: Şu an Sörloth'un bonservisini almanın hiçbir anlamı yok

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın golcü oyuncusu Sörloth'un bonservisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 berabere kaldıkları maçının ardından konuşurken Alexander Sörloth'un bonservisiyle ilişkili açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, iyi bir sonuç almadıklarını belirterek, "İyi olmadı tabii. 90. dakikaya kadar getirip, attığımız gol sonrası yediğimiz baskıyı kaldıramadık. Kontradan bulduğumuz pozisyonları da değerlendiremedik. Kaçınılmaz son. Baskıyı da bir türlü kuramadık. Oyunu kendi yarı alanımızda kabul ettik. Golden sonra Galatasaray biraz daha fazla üzerimize geldi. Böyle bir sonuç çıktı, üzgünüz" diye konuştu.

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"Bu sorunun doğru adresi hoca, ben değilim"

Daniel Sturridge'e maçta forma verilmemesine ilişkin soruya Ağaoğlu, "Sakatlıktan yeni çıktığını biliyoruz hepimiz. Artık o son dakikalarda hocanın takdiri. Tekrar nüksetme riski de olabilir. Yani o hocanın verebileceği cevap, benim vereceğim bir cevap değil. Kulübede ben yoktum, mutlaka hocanın bir bildiği vardır. Hocanın kafasından o anda geçenleri tribünden taraftarlar veya izleyenler televizyon başından çok farklı şekilde değerlendirebiliyorlar ama saha içerisinde takımın amiri, takımı yöneten, sistemi kuran ve sahaya süren hocadır. Tam olarak hazır olduğunu da zannetmiyordum zaten. Ekuban bile son 20-25'inci dakika girdi. Bu sorunun doğru adresi hoca, ben değilim" ifadelerini kullandı.

"Her detayı değerlendiriyoruz"

Alexander Sörloth'un 2 yıllığına kiraladığını hatırlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Kontratının şartları belli. İki sene sonra vereceğim 6 milyon euro'yu bugün niye vereyim. Herkes onu soruyor. Bonservisini alalım, alalım. 6 milyon euro'yu faize koysanız 2 sene sonra 8-9 milyon euro olarak geriye alacağınız bir parayı bugünden vermenin, bonservisini almanın bir anlamı yok. Yapılan bir anlaşma var. Belirli bir maç sayısına ulaşacak, belirli bir maç sayısına ulaştığı takdirde zorunlu olarak Trabzonspor Kulübü bonservisini alacak. Ulaşmadığı takdirde de yine opsiyon bende. Yani daha önümüzde 1,5 yıl var. Oynayacağı dünya kadar maç var. Yönetimler bu şekilde çalışmıyorlar. Yönetimlerin bakış açısı değerlendirmesi ekonomik olarak performans olarak yeterlilik olarak pazarlama olarak çok farklı kriterler bir araya geldikten sonra bu transferler gerçekleşiyor. Önümüzde daha 1,5 yıl varken Sörloth'un bonservisini almanın hiçbir anlamı yok. Kimse bundan endişe duymasın, kimse şüphe etmesin. En güzel ayrıntısına kadar her detayı değerlendiriyoruz. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Gündemden düşerse de mutlu olurum."

Her maçın kendi içerisinde değerlendirildiğinin altını çizen Ağaoğlu, "Şu anda Trabzonspor'un yarıştan kopmuş bir hali yok. Yarışın içerisinde. Tabii ki kazansaydık, buradan 3 puan alsaydık çok daha farklı olacaktı. Çünkü son dakikalarda kaybettiğiniz ya da kaçırdığınız puanları sezon sonuna geldiği zaman bir şekilde arıyorsunuz ama inşallah aramayız" diye konuştu.