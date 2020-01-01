Ahmet Ağaoğlu, Nwakaeme için gelen teklifi açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anthony Nwakaeme için sezon başında Çin'den teklif geldiğini ancak reddettiklerini söyledi.

Hürriyet'ten Adil Demirçubuk'a konuşan Ahmet Ağaoğlu, futbol gündemi, Hüseyin Çimşir tercihi, transfer ve Sturridge ve Obi Mikel'in ayrılıklarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Öncelikle Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Koronavirüs süreci uzarsa ligler oynanmamış sayılsın” önerisini değerlendiren Ahmet Ağaoğlu, “Virüsün nasıl bir seyir izleyeceği net değil. 2 hafta da sürebilir, 2 ay da. Ne zaman ve ne şekilde sonuçlanacağını bilmediğiniz bir süreçte ligin geleceği konusundaki senaryoları konuşup algı oluşturmanın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

'de kulüp başkanlığı yapmanın zor olduğunu söyleyen Ağaoğlu, “Bir kulüp başkanı iseniz, sizden sürekli başarı isteniyor. Bu sene şampiyon yaptınız diyelim, seneye ikinci olursanız yerden yere vurulursunuz. Türkiye’de alkışlarla gelip teneke ile uğurlanan başkanların sayısı az değil" diye konuştu.

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"Ünal hoca o kadar ani ayrıldı ki..."

Hüseyin Çimşir tercihleri hakkında da konuşan Ağaoğlu, "Ünal hoca o kadar ani ayrıldı ki, plan olması mümkün değildi. Kritik bir süreçti, o sırada bir arayışın içine giremezdik. Hüseyin Çimşir’i seçerken şuna dikkat ettik; kurduğumuz yapının sağlam olması gerekiyordu. Baklanın birisi koptuğu zaman dişlinin dönmeye devam etmesi lazım. Şu an Trabzon’un sportif tarafına baktığınız zaman kişiye bağımlılıktan uzak bir yapıya sahip olduğunu görürsünüz" dedi.

"6 milyon euro'yu kabul etmedik"

Sezon başında Nwakaeme için gelen teklifin ayrıntılarını da açıklayan Ağaoğlu, "Menajerlerinin onu Çin’e gönderme düşüncesi vardı. Ciddi bir bonservis parası karşılığında gönderebilirdik de ama bunu yapmadık. Bonservis için 6 milyon euro teklif ettiler, kabul etmedik. Oyuncunun maaşında kulübün imkanları doğrultusunda iyileştirme yaptık ve kalmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

"Obi Mikel'in devam etmesini isterdim"

Sturridge ve Obi Mikel'in ayrılıkları hakkında da konuşan Ağaoğlu, " ’da her oyuncunun ayrılışı beni üzer. Ben Obi Mikel’in devam etmesini isterdim, Sturridge’den de farklı bir performans beklerdim. Sturridge’in ayrılmasından ziyade beklediğimiz performansı ortaya koyamaması beni üzdü. Ortama da pek ayak uyduramadı. Koronavirüs konusunda hiçbirimiz tecrübe sahibi değiliz. İnsanların ne şekilde reaksiyon göstereceğini bilemiyorsunuz. Zaten tarihe baktığınız zaman bu tür vakaların 100 yılda bir yaşandığını görürsünüz. O da geldi bizi buldu! Obi’nin gitmek istemesindeki en önemli faktörlerden biri, ailesinin Londra’da yaşaması" diyerek sözlerini noktaladı.