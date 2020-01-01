Ahmet Ağaoğlu: Madem küme düşme olmayacaktı, bu lig neden oynandı?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-0 kazandıkları Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından konuştu.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun maçın ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

Kupası’nı son kaldırdığımız zaman, en son Serkan (Asan) konuştu galiba burada, dokuz yaşındaydı. Bu başarı tamamen onları başarısı. Yönetim olarak bizim yaptığımız fazla bir şey yok. Biz sadece onların sahada rahat olmalarını, Trabzonspor’un adına yakışır mücadele edebilmelerini sağlıyoruz. Bunu hak ettiler, daha fazlasını da hak ettiler. Bütün camiamız doya doya yaşasın bu sevinci.

Bugün federasyonun aldığı çok garip bir karar var. Madem küme düşme olmayacaktı, bu lig neden oynandı? ’20 kulübün ittifakı’ sözlerini falan asla kabul etmiyorum. Takvime bakınca oynanması gereken 65 maç var. Bizim oyuncularımızın 8-9 tanesi milli takımlara gidiyor. Yeni takımların gelişiyle ciddi bir gelir düşüşü yaşanacak. Kulüplerin bu gelir kaybı nasıl karşılanacak? 65 maçı nasıl oynayacağız? Biz önce bunları öğrenmek istedik. Biz bunu sorduk, üzerinden 24 saat geçmeden karar alındığına göre bu karar çekmecedeydi. Demek ki ligin üst tarafının dizayn edilmesi için oynadık. Kimse kusura bakmasın. Hiç hoş olmadı. Pandemi sürecinde ağzımızı açmadık ama mükafatı bu olmamalıydı. TFF amir kurumdur. Vermiş oldukları karara saygılıyız ama kabul ettiğimiz anlamına gelmez. O toplantıda bizimle aynı şeyleri söyleyen kulüp sayısız az değildi. Erzurumspor da böyle konuştu. Hiç konuşulmadan, tartışılmadan bu karar çıktıysa demek ki bu karar hazırmış! Bu kararın iyi niyetle alındığına bizi kimse inandıramaz.

Daha fazla takım

Taraftarımızın bizim takımımızdan bekledikleri bu değildi. Ama emin olsunlar bu çocuklar her iki kulvarda da sonuna kadar mücadele etti. Bu kupayı bir teselli olarak değerlendiriyorum. Hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. 10 günlük bir tatilleri var. 11 Ağustos’ta yeniden bir araya geleceğiz.

Yönetim olarak geldiğimizde çok kötü bir takım almıştık. Sürdürülebilir bir başarı ve şampiyonluk kelimesinin telaffuz edilebilmesi için 3 veya 4 seneye ihtiyacımız var demiştim. Kendimizi yarışta biraz hızlı bulduk. Ama sahada verdiğiniz mücadele yeterli gelmiyor. Haksızlıklar, adaletsizlikler ve emeğe saygısızlığın hakim olduğu bir ortamda özellikle… Trabzonspor geçen sezon 2 milyon lira ceza yedi, ben de en fazla ceza ödeyen başkan oldum. Bakalım yarın neler gelecek bu söylediklerim üzerine.

Bize haksızlık yapılıyor, hep yapıldı. Trabzonspor olarak bu kupayı söke söke aldık. Kimse başarıyı altın tepside ikram etmiyor. Maalesef bu ligin, böyle bir sistemin, sıra dışı takımıyız. Eminim biraz can sıkıyoruzdur, pek sempatik gelmiyoruzdur ama böyle olmaya devam edececeğiz"