Ahmet Ağaoğlu: Lille'in teklifi Yusuf Yazıcı'nın değerini yansıtmıyor

Ahmet Ağaoğlu, Ligue 1 ekibinin Yusuf için yaptığı transfer teklifini yetersiz buldu.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 'in Yusuf Yazıcı için yaptığı teklifin yetersiz olduğunu söyledi.

Bordo mavili ekibin UEFA 3. ön eleme turunda Sparta Prag'la eşleşmesinin hemen ardından A Spor canlı yayınına katılan Ağaoğlu, burada Yusuf Yazıcı'yla ilgili son durumu kamuoyuyla paylaştı.

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Ağaoğlu, Lille'in transfer etmek için uzun süredir uğraş verdiği genç futbolcu için "Lille'in teklif ettiği rakam, Yusuf'un gerçek değerini yansıtmıyor. Yusuf, Abdülkadir bizim göz bebeğimiz. Benden en değerlimi almak isteyen insan, ona göre davranmalı." ifadelerini kullandı.

Yeni golcü 48 saat içinde

Forvet transferiyle ilgili konuşan Trabzonspor başkanı, "En geç çarşamba veya perşembe günü golcü transferimiz belli olacak. Ivan Santini olsa bile 'evet' demem. Bu konuda ağzım sıkı. Ama görüştüğümüz oyuncular var. Bugün ve yarın devam edecek bir görüşmemiz var. 48 saat hesap edilirse neyin ne olduğunu herkes görecek." dedi.

Yusuf Yazıcı, 2018-19 sezonunda Trabzonspor formasıyla 34 maça çıktı, 4 gol atıp 3 asist yaptı.