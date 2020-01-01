Ahmet Ağaoğlu: Kimse moralini bozmasın, aşılamayacak bir sorun değil
UEFA'nın Trabzonspor'a verdiği bir yıllık men cezasının ardından kulüp CAS'a başvurma kararı aldı.
Verilen kararın âdil olmadığını düşünen bordo-mavili yetkililer, hemen avukatlarla iletişime geçerek neler yapabileceklerini planladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor' a yaptığı açıklamada, "Kimse moralini bozmasın, biz UEFA ile yaptığımız anlaşmaların gerekliliklerini yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" ifadelerini kullandı ve cezanın kaldırılacağına olan inancını dile getirdi.
Trabzonspor kâr açıklamıştı
Bu sezonki mâli tablolarını geçtiğimiz günlerde duyuran Trabzonspor, 23 milyon lira kâr açıklamış ve başkan Ağaoğlu finansal olarak iyi yolda olduklarını vurgulamıştı.
Cezanın 2019 yılı mâli raporları nedeniyle verildiği ve bordo-mavililerin tüm dosyaları bir kez daha inceleyeceği bildirildi.