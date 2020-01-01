Ahmet Ağaoğlu: Kimse moralini bozmasın, aşılamayacak bir sorun değil

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Trabzonspor'u Avrupa kupalarından bir yıl men etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA'nın 'a verdiği bir yıllık men cezasının ardından kulüp CAS'a başvurma kararı aldı.



Verilen kararın âdil olmadığını düşünen bordo-mavili yetkililer, hemen avukatlarla iletişime geçerek neler yapabileceklerini planladı.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor' a yaptığı açıklamada, "Kimse moralini bozmasın, biz UEFA ile yaptığımız anlaşmaların gerekliliklerini yerine getirdik. Aşılamayacak bir sorun değil" ifadelerini kullandı ve cezanın kaldırılacağına olan inancını dile getirdi.

Trabzonspor kâr açıklamıştı

Bu sezonki mâli tablolarını geçtiğimiz günlerde duyuran Trabzonspor, 23 milyon lira kâr açıklamış ve başkan Ağaoğlu finansal olarak iyi yolda olduklarını vurgulamıştı.



Cezanın 2019 yılı mâli raporları nedeniyle verildiği ve bordo-mavililerin tüm dosyaları bir kez daha inceleyeceği bildirildi.