Ahmet Ağaoğlu: "Kademeli şekilde yabancı sayımızı düşüreceğiz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yabancı sınırı ve transfer konularında önemli açıklamalarda bulundu.

, Süper Lig'de 4. sırada yer alarak Avrupa Kupları'na katılım için önemli bir şans yakalasa da yaşadığı finansal sıkıntılar sebebiyle zorlu bir transfer dönemine hazırlanıyor.

Bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da Trabzonspor'un transfer gündemi ve yabancı sınırı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

A Spor'da yayınlanan programa telefonla bağlanan Ağaoğlu, yabancı sınır ile ilgili "Yabancı oyuncu sayısının düşürülmesini istiyoruz. Dört kulüp daha bunu istiyor. Diğer kulüplerin görüşüne saygılıyız ama biz zaten kulüp olarak kademeli bir şekilde yabancı sayımızı düşüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Caleb Ekuban'ın transferi ile ilgili gelişmeleri de aktaran Ağaoğlu, "Ekuban için 31 Mayıs'a kadar opsiyonumuz var. Sözleşmemizi yenileyeceğiz. Leeds United opsiyonu kullanmayalım diye 10 milyon pound verirse o zaman düşünürüz" dedi.

Son olarak Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'un durumlarından bahseden Ahmet Ağaoğlu, "Yusuf ve Abdülkadir Avrupa'nın büyük kulüplerinin gündeminde. Bu sene devre arasında Cardiff'in Yusuf için yaptığı bir teklifi vardı. Transfer yasağımız sebebiyle ve oyuncularımızın misyonunu tamamlamadığını düşündüğümüz için olumlu bakmadık" diyerek sözlerini tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 43 puanla 4. sırada yer alıyor.