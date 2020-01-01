Ahmet Ağaoğlu: Jose Sosa ile aramızda hiçbir finansal sorun yok

Trabzonspor Başkanı, Sosa'nın ekonomik sebepler yüzünden bordo-mavili takımdan ayrılacağı yönündeki spekülasyonları reddetti.

, Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın sözleşmesini uzatırken, kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada başkan Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanı Jose Sosa hakkında da açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, Arjantnli oyuncunun kulüpteki geleceğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Kaptanımız Jose Sosa’nın sözleşme konusunu herkes merak ediyordur. Kesinlikle ve kesinlikle Sosa ile aramızda finansal hiçbir sorun mevcut değil. Kendisinin karar vermek zorunda olduğu birkaç tane konu var. Sadece onunla ilgili olarak, ileriye dönük kariyerini nasıl şekillendireceği konusunda. Bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Kaptanımız da bizimle devam etmek istiyor. Hakkında yapılan ve yaratılan spekülasyonlara da bu sözlerle nokta koymuş oluyoruz. Sosa bizim için sadece bir futbolcu değil, bunu defalarca ifade ettim. Bu takımın önemli bir parçası, bu takımın kaptanı ve bizimle birlikte sıkıntılı süreç içerisinde çok önemli sorumluluklar aldı. Yükün de önemli bir bölümünü omuzlayan, kulübümüzü taşıyan isimlerden biri. Kaptanımızla herhangi bir sorunumuz yok. Camiamızın, taraftarlarımızın gönlü rahat olsun."