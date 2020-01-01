Ahmet Ağaoğlu: Jose Sosa bizim için sadece bir oyuncu değil

Ahmet Ağaoğlu, Jose Sosa'nın Trabzonspor'daki geleceğine dair yapılan spekülasyonlara Arjantinli oyuncuyla birlikte cevap verdi.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanı Jose Sosa ile birlikte gelecek hafta başlayacak Süper Lig maçları öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de lider konumda bulunan, Ziraat Kupası'nda da ile yarı final eşleşmesine çıkacak olan Trabzonspor'da sona eren sözleşmesinin devam edip etmeyeceği merak edilen Sosa hakkında başkan Ağaoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.

Ağaoğlu, "Kaptanımız ile devam etmek istediğimizi ilettik. Sosa bizim için sadece takımın oyuncusu ve kaptanı değil, bu sıkıntılı süreçte ağırlığı alan ve büyük sorumluluk üstlenen çok önemli bir oyuncu. Son bir hafta içerisinde kaptanımızın eşine sosyal medya hesapları üzerinden saldırı başladı. Kaptanımız ve değerli eşi, Trabzon'u ve Trabzonspor'u çok seviyor. Bu tür yakışıksız ifadeleri kınıyorum. Bu konuda hukuki süreç başlamıştır. Kaptanımız ve diğer yabancı oyuncular, öncelikle misafirimizdir. Şampiyonluk yolunda bize karşı bir takım operasyonlar yapılacağını biliyorduk zaten. Benim 30 yılım geçti bu âlemde. Yapılan algı operasyonlarına taraftarlarımız alet olmasın. Bütün konsantrasyonumuz kalan 8 maç ve kupada yapacağımız yarı final ile final maçları üzerine olacaktır" şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

"Bugün takımımızın geldiği nokta eminim ki bazı kişileri rahatsız etmiştir. Doğaldır, olasıdır," diyen Ağaoğlu, "Biz hiçbir zaman rakiplerimizi düşman olarak görmedik, rakip olarak gördük. Rekabetin olduğu yerde futbol da en üst seviyeye tırmanır. Takımımızın konsantrasyonunu bozmak için algı yapan beyinler, kendi sığlıkları içerisinde boğulacaktır. Trabzonspor dimdik ayaktadır" yorumunu yaptı.

Toplantıda Ağaoğlu'nun açıklamalarının ardından Sosa söz aldı. Arjantinli oyuncu şunları söyledi:

Haberin devamı aşağıda

"Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Beraber vereceğimiz bir mesajın daha etkili olacağını konuştuk. Taraftarlarımız iyi bilsin ki çok çalışıyoruz ve elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizi uzaktan da olsa desteklemeye devam etsinler. Burada çok mutluyum. Takıma nasıl yardımcı olabileceksem o şekilde devam etmek istiyorum. Saha içerisinde veya dışarıda, başkanımızın uygun göreceği pozisyonlarda da devam edebileceğimi ilettim. Tek bir hedefe odaklandık. Biz de bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bize olan sevginin farkındayız. İnsanlara hak ettikleri o mutluluğu vermenin peşindeyiz. Futbola konsantre olmak istiyorum. Ailem hakkında söylenenler beni kırdı. Ailem burayı çok seviyor. Konsantre olmamız tek gereken şey önümüzdeki maçlar olmalı."