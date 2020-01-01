Ahmet Ağaoğlu: CAS, kararını hafta sonuna kadar verecektir

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS'a sunulan belgeler ışığında karar verildiği takdirde sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

UEFA, 2019 yılındaki mali tablosunda tutarsızlıklar olduğu gerekçesiyle 'u 1 yıl Avrupa kupalarından men etmişti.

Bordo-mavili ekip ise CAS'a başvurarak karara itiraz etmiş ve 6,5 saatlik duruşmada 30 sayfalık savunma raporunu sunmuştu.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, DHA'ya verdiği röportajda konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

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Ağaoğlu "CAS kararıyla ilgili bir tahminde bulunmak mümkün değil, bir temennide bulunmak mümkün. İnşallah CAS Hakimi, sunmuş olduğumuz belgeler doğrultusunda kararını verir. Zaten o belgeler ışığında karar verirse hiçbir sıkıntı yaşanacağını tahmin etmiyorum. Karar ne zaman çıkar? Tahmin ediyorum ki bu hafta sonuna kadar çıkar. Yargıcın ifadesi de o yöndeydi. Temmuz ayı sonuna kadar kararımızı açıklarız demişlerdi." ifadelerini kullandı.