Ahmet Ağaoğlu: Abdullah Avcı ile ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı

Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

'da yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor' a konuştu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Tamer Tuna ile görüşmedik. Gündemimizde yok. Abdullah Avcı ile yaptığımız ilk görüşmeler ise olumlu sonuçlandı" dedi.

maçına yeni hocasıyla çıkması beklenen bordo-mavililerde Avcı'nın kısa süre içerisinde üç yıllık sözleşmeye imza atması ve transferin resmî olarak açıklanması bekleniyor.