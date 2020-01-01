Trabzonspor

Ahmet Ağaoğlu: Abdullah Avcı ile ilk görüşmeler olumlu sonuçlandı

Goal Türkiye
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Abdullah Avci
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Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Trabzonspor'da yeni teknik direktör konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor' a konuştu. Ağaoğlu yaptığı açıklamada, "Tamer Tuna ile görüşmedik. Gündemimizde yok. Abdullah Avcı ile yaptığımız ilk görüşmeler ise olumlu sonuçlandı" dedi.

Alanyaspor maçına yeni hocasıyla çıkması beklenen bordo-mavililerde Avcı'nın kısa süre içerisinde üç yıllık sözleşmeye imza atması ve transferin resmî olarak açıklanması bekleniyor.

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