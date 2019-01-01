Ahmet Ağaoğlu: "Futbolcularımız Portekiz kulüplerinin listelerinde"

Ahmet Ağaoğlu, altyapıdan yetiştirdikleri futbolcularının, Portekiz'in Porto, Benfica, Sporting Lizbon takımlarının listelerinde yer aldığını söyledi

Ağaoğlu, Futbol Okulları temsilcilerinin katılımıyla Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, plan, program ve felsefelerini geçen yıl 8 Nisan'daki genel kurulda çok açık ifade ettiklerini belirtti.

Kulübün kendi dinamikleri ve altyapısı olduğuna işaret eden Ağaoğlu, "Kendi altyapısından yetiştirdiği futbolcularla Türk futbol tarihinde bir devrimi gerçekleştirmiş olan Trabzonspor var. İlerleyen yıllarda ise kendi gerçeğini gözardı edip İstanbul takımlarının gittiği yoldan giderek, hedefinden zaman içerisinde yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayan Trabzonspor da var. Bu arada tabii başarılar elde edilmedi mi? Edildi ama bu tür başarılar, Trabzonspor gerçeği göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir başarılar değildi, günlük başarılardı." dedi.

Ağaoğlu, Trabzon'un spor, sanat, kültür ve turizm kenti olduğunu her zaman söylediklerini ve söylemeye de devam edeceklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz kendi değerlerimizi gerektiği gibi kullanamadığımız zaman, başkalarını taklit etmeye devam ettiğimizde sıradanlaşırız ve zaman içerisinde yok olup gideriz. Aslında o noktanın yakınında, sınırında bir yerdeyiz. Uzun süren ve toplumda bilinçli olarak oluşturulan 'yıldız transfer', 'yabancı transfer' politikası bizi bu noktalara getirdi. Takım gol atmış gibi takım galibiyet almış gibi takım şampiyon olmuş gibi KAP'ta transfer haberi görünce insanlar mutlu oluyordu. Ancak bu, bilinçli oluşturuldu. Bizim realitemiz bu değil. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım görevde olduğu sürece asla buna izin vermeyeceğiz, taviz de vermeyeceğiz."

Bu anlayışın, Trabzonspor 11'inin tamamının altyapıdan yetişen oyunculardan oluşacağı anlamına gelmediğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz 5-6 futbolcumuz olacak, daha sonra ülkenin çeşitli yerlerinden yetişmiş, Trabzonspor felsefesini benimsemiş futbolcular olacak ve maliyeti düşük, kadroya direkt katkı sağlayacak yabancı futbolcular da bulacağız. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde Trabzonspor ilke ve ülküsünü benimsemiş bir takım oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

"Dünya futboluna hatta ülke ekonomisine katkıda bulunmak zorundayız"

Ağaoğlu, "Bu ülke futbolcu yetiştiremiyorsa o zaman futbol bu ülkede bir temaşa zevki olmaktan çıksın." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Yaşları kemale ermiş yabancıları getireceğiz, onlar oynayacak biz seyredeceğiz öyle mi? Sinemaya, tiyatroya, konsere git o zaman. Daha düşük maliyetli zevkler var. Biz kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz futbolcularla dünya futboluna hatta ülke ekonomisine katkıda bulunmak zorundayız. Kültür, anlayış olarak, genlerinde sporu ve futbolu taşıyan bir , bu konuda kendisinden çok daha geride olan ülkelerin futbolcularına milyonlarca avro ödüyor. Bunun nedenlerini burada açık ve net olarak söylemek mümkün değil ama hepimiz biliyoruz bunun nedenlerini. 50 bin liraya, 100 bin liraya mal olan bir futbolcuya bazı kulüpler, bazı başkanlar, bazı menajerler pek sempatik bakmaz. Ancak bizim altyapımızdan yetiştirdiğimiz futbolcular, 'nun, 'nın, Lizbon'un 80-90 kişilik futbolcu listesinde yer alıyor. Eğer Merih Demiral, Porto'dan Türkiye'ye geliyorsa bu, Türkiye'nin ayıbıdır. Merih Demiral'ı hiçbir göz görmedi mi? Avrupa'nın en ucuna, en batısına, okyanusun kıyısına kadar gitmek zorunda kaldı bu oyuncular."

Katılımcılara, "Hiçbir kulüp bunları görmedi mi?" sorusunu yönelten Ağaoğlu, "Bu, çok büyük bir ayıp. Benim bahçemdeki domatesi alıyor adam, yıkıyor, parlatıyor sonra da dönüp bana satıyor ve öğle yemeğinde ben o domatesle salata yapıyorum. Ye yiyebilirsen. Basının da sürekli olarak bunu sorgulaması lazım. Her şey birbirine bağlı bir zincir, fazla sorgulamazlar. Bizler bu futbol okullarımızda Trabzonspor felsefesiyle, Trabzonspor ruhu ve aidiyet duygusuyla, Trabzonspor'un ülküsü ve ilkesiyle yetişmiş futbolcuları ülke futboluna kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, altyapı yatırımlarını artırarak devam ettireceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bizim olmazsa olmazımız altyapıdır. Bu, bizim 2002 yılındaki düşüncemizdi ama Allah nasip etmedi o yıllarda, bugünlere nasipmiş. Geç kaldık mı? Evet, geç kaldık ama bir noktadan dönmek de iyidir. Hep birlikte, omuz omuza, sloganımızda da söylediğimiz gibi yan yana hem Trabzonspor'a hem de ülke futboluna çok büyük değerler yetiştireceğimize inanıyorum. Zorluklar da yaşayacağız, bu zorluklar karşısında da size en büyük desteği vereceğimizden emin olabilirsiniz. Yolumuz uzun, göreviniz ulvi. Hep birlikte Türkiye'ye örnek bir program, proje ve çalışma sunmuş oluruz. Ülke insanının da bakış açısını değiştirmeye yardımcı oluruz."

Futbol şube sorumlusu Haluk Şahin ise kulübün geleceği için altyapının önemli olduğunu söyledi.

Şahin, bir yılda takımda bir dizi değişiklik yaşandığına işaret ederek, "6-7 Trabzonlu futbolcu, hepinizin dikkatini çekmiştir. Devre arasındaki Antalya kampına kendi öz evladımız 19 futbolcuyla gittik. Bu, bizim altyapıya verdiğimiz önemi göstermektedir. Sizin de katkılarınızla daha çok Uğurcanlar, Abdulkadirler, Yusuflar yetiştireceğiz." diye konuştu.

Akyazı'da altyapı için yeni tesisler de olacağını belirten Şahin, orada da genç oyuncuları kulübe kazandırabilmek için yeni imkanlar oluşturacaklarını sözlerine ekledi.