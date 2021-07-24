Ahmet Ağaoğlu'ndan İsmail Köybaşı'ya: TFF'nin getirdiği yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyorsun

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yeni transfer İsmail Köybaşı'nın imza sözlerindeki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sol bek pozisyonunu daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen İsmail Köybaşı ile güçlendirdi.

Millî futbolcunun imza törenine ise bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Türk futbolundaki yeni yabancı sınırlamasına ilişkin sözleri damga vurdu.

Ahmet Ağaoğlu: Yabancı oyuncularımıza 5'er bin forma sattım. Yerli olarak sana 1.500 forma yazıyorum.



🗣️İsmail Köybaşı: Başkanım Trabzonspor'un kuruluş yılı olması açısından 1.967 forma almayı istiyorum. pic.twitter.com/6ABF2VqeOG — 61saat (@61saat) July 24, 2021

32 yaşındaki oyuncunun Türkiye Futbol Federasyonu'nun koyduğu yerli oyuncu kuralının avantajını yaşadığını belirten Ağaoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada çok tartışıldı.

Ardından yabancı transferlerden 5 bin forma satın alma sözü aldıklarını belirten Ağaoğlu, İsmail Köybaşı'ndan ise 1500 forma satın almasını istedi. İsmail ise kulübün kuruluş tarihi nedeniyle 1967 forma almak istediğini belirtti.

İsmail Köybaşı'nın kariyeri

Süper Lig'deki kariyeri boyunca Beşiktaş ile bir şampiyonluk yaşayan ve La Liga'da Granada forması da giyen İsmail Köybaşı, geride bıraktığımız sezonda bir başka Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor'un formasını giymişti.

Geçen sezon 20 maça çıkan İsmail, bu maçlarda üç gol atarken, takım arkadaşlarına iki de gol pası vermişti.

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