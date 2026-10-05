Ahmed Şubeyr, Güney Afrika karşısındaki feci hatanın ardından oğlu Mustafa'yı eleştirdi

Al Ahly'nin eski kalecisi Ahmed Şubeyr, oğlu ve Mısır Milli Takımı kalecisi Mustafa Şubeyr'in, iki takım arasında dün pazar günü oynanan Güney Afrika maçındaki hatasını yorumladı.

Mısır, Mustafa Şubeyr'in bariz hatası sonucu bir gol yiyerek cevapsız bir golle mağlup oldu. Şubeyr, kalesini terk edip ceza sahasından uzak bir mesafeye kadar çıkarak topu uzaklaştırmak istedi ancak bunu başaramadı ve Güney Afrikalı oyuncu Bosu Dithejane topu kaparak golü kaydetti.

Şubeyr, "Kanal Nahar"da yayınlanan "El Nazır" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Güney Afrika, kaleci Mustafa Şubeyr'in büyük bir hatası sonucu bir gol attı."

Şubeyr sözlerine şöyle devam etti: "Mahmud el-Cevheri bize her zaman kalecinin pilot gibi olduğunu öğretirdi; çalımla işin olmaz, topu forvetin üzerinden alırsın. Ancak Mustafa Şubeyr'de fazla bir özgüven vardı."

Ve ekledi: "Mustafa topu aldıktan sonra rakibini çalımlamak istedi, bu ise kalecinin işi değildir, yalnızca defans oyuncularını ve diğer oyuncuları ilgilendirir."

Şubeyr sözlerini şöyle tamamladı: "Belki Mustafa dersini almıştır çünkü fazla özgüven bazen bizi bu sonuçlara götürür ve gelecek maçlar için bir ders verir."

Mısır Milli Takımı, eylül ayı arasında, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinin birinci ve ikinci haftalarında Angola ve Güney Sudan'a karşı iki maç oynadı.

Mısır Milli Takımı, Kahire'de oynanan birinci hafta maçında Angola ile golsüz berabere kalırken, ikinci hafta maçında Güney Sudan'daki Cuba Stadı'nda Güney Sudan'ı cevapsız beş golle yendi.