Ahmed Şubeyr: Al Ahly, Pyramids'ten korkuyor, Zamalek bu sonucu istiyor

Medya yorumcusu Ahmed Şubeyr, Mısır Premier Ligi'nde 23 Kasım'da oynanacak kızışan mücadele öncesinde Al Ahly ve Pyramids'in durumunu değerlendirdi.

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Bir radyo programında konuşan Şubeyr, "Al Ahly, Pyramids maçına rakibinin 4 puan gerisinde çıkıyor. Zamalek iki takımın berabere kalmasını istiyor, daha da fazlası Pyramids treninin durması için Al Ahly'nin kazanmasını istiyor" dedi.

Şubeyr şöyle devam etti: "Pyramids treni durabilir mi? Her zaman kazanan bir takım yoktur. Bu maç hem Al Ahly hem de Pyramids için zor bir maç."

Sözlerini sürdüren Şubeyr, "Al Ahly taraftarlarının bu maçtan çok korktuğunu hissediyorsunuz ve sonuna kadar haklılar. Çünkü Pyramids muhteşemin de ötesinde bir performans sergiliyor. Formunda olmadığı maçları bile nasıl kazanacağını biliyor. Pyramids hiç puan kaybetmedi; ligde, kupada, Lig Kupası'nda ve CAF Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet aldı" ifadelerini kullandı.

Al Ahly'nin eski kalecisi şunları ekledi: "Dolayısıyla bu kez Al Ahly kulübünde bir korku havası var. Pyramids'te ise bir özgüven havası var ama aynı zamanda Al Ahly'ye karşı bir saygı da var. Rakip Al Ahly olduğu için maç kolay değil."

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Şubeyr, "Evet, Pyramids son dönemde Al Ahly karşısında üstünlüğü elinde tutuyor ama Al Ahly'nin galibiyet için kullanabileceği çok ama çok fazla silahı var" diye belirtti.

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Ardından Al Ahly'nin transferlerine değinen Şubeyr, "Dün Al Ahly'nin Pyramids'in ve Mısır A Milli Takımı'nın bek oyuncusu Tarek Alaa ile görüştüğüne dair güçlü haberler dolaştı" dedi.

Şubeyr şöyle devam etti: "Haberler ZED kulübünden geliyordu ama Al Ahly içinden önemli bir kaynak bana şunu söyledi: 'Bu haberin hiçbir dayanağı yok. Mohamed Hany'ye çok bağlıyız ve sözleşme yenileme meselesinin kulübün kuralları çerçevesinde olumlu sonuçlanacağını umuyoruz. Özellikle oyuncularla bu şekilde sözleşme imzalamışken sistemi değiştirmemiz zor.'"

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Al Ahly-Pyramids derbisinin hakemi

Essam Abdel Fattah başkanlığındaki Mısır Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Salvadorlu uluslararası hakem Ivan Barton'u Al Ahly-Pyramids maçına atadığını açıkladı. Karşılaşma, Mısır Premier Ligi'nin 9. haftası kapsamında 23 Kasım'da oynanacak.

Uluslararası turnuvalarda geniş deneyime sahip Barton'un, ligin lideriyle ikincisini karşı karşıya getirecek mücadeleye atanması, maç sonucunun zirve yarışındaki büyük önemi nedeniyle gerçekleşti.

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Pyramids karşılaşmaya 24 puanla lider olarak çıkarken Al Ahly 20 puanla ikinci sırada bulunuyor. Bu durum, Kızıllar'a kazanması halinde farkı 1 puana indirme fırsatı verirken Pyramids ise farkı açarak zirvedeki konumunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.

2018'den bu yana Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" kokartı taşıyan Barton, o tarihten bu yana milli takımlar ve kulüpler düzeyinde birçok büyük turnuvada görev aldı.

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Salvadorlu hakem daha önce 2022 Katar Dünya Kupası'nda görev yapmış, ardından turnuvanın 2026'daki son edisyonunda da maç yöneterek Kuzey ve Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu "CONCACAF" hakemleri arasındaki yerini sağlamlaştırmıştı.

Katar'daki Dünya Kupası'nda üç maç yöneten Barton'un düdük çaldığı karşılaşmalar arasında Japonya-Almanya, Brezilya-İsviçre ve son 16 turundaki İngiltere-Senegal maçları öne çıkıyor.