Ahmed Shubair, cesur bir itirafla Mustafa ile yapılan karşılaştırmaların önünü kesiyor

“Şubayr” adı artık sadece Mısır milli takımının 1990 Dünya Kupası’ndaki katılımıyla bağlantılı bir anı olmaktan çıkmış, iki nesil boyunca uzanan bir hikâyeye dönüşmüştür. Ahmed Şubayr'ın İtalya'da "Firavunlar"ın kalesini koruduğu günlerden 36 yıl sonra, oğlu Mustafa 2026 Dünya Kupası'nda bayrağı devraldı ve milli takımı ilk kez eleme turlarına yükselerek tarihi bir başarıya ulaştırdı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) resmi sitesine verdiği röportajda Ahmed Şubayr, 1990 Dünya Kupası’ndaki tarihi katılımının anılarını yad etti, Oğlunun Mısır milli takımının kalesini koruduğunu izlerken hissettiklerini samimi bir şekilde anlattı ve ona her zaman verdiği tek tavsiyeyi açıkladı; Mustafa’nın uluslararası kariyeri boyunca kendisinin başardığı her şeyi aşmasını dilediğini vurguladı.

1990 Dünya Kupası’ndan unutulmaz anılar

Ahmed Shubair, konuşmasına 1990 Dünya Kupası’na katılımın hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olmaya devam edeceğini belirterek başladı, ancak en zor olanın finallerde oynamak değil, finallere ulaşmak olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: “1990 Finalleri, kariyerimin en önemli dönüm noktalarından biri olmaya devam ediyor ve anıları gerçekten muhteşem. Ancak benim için en zor olan, turnuvaya katılmak değil, ona hak kazanmaktı. Cezayir milli takımıyla karşılaştık; çok güçlü bir rakipti. Kahire Stadyumu’nda maçın başlamasından sadece dört dakika sonra erken bir gol atmayı başardık, ardından hakem maçın bitiş düdüğünü çalana kadar zorlu anlar yaşadık.”

Şu sözleri ekledi: “Dünya Kupası’na gelince, en azından ikinci tura yükselmeye çok yakındık, ancak tecrübe eksikliğimiz bunu engelledi.”

Şubayr, o turnuvadan hafızasında en çok yer eden anlardan bahsederek şöyle dedi: “İngiltere maçı zihnimde en çok yer eden maç, çünkü kariyerim boyunca oynadığım en iyi maçlardan biriydi.”

Ardından şöyle devam etti: “Ancak ne yazık ki, Mark Wright’ın kafayla vurduğu ve savunmacımız Hisham Yaken’e çarparak ağlara giden bir orta topu kontrol ederken yaptığım hatayı unutamıyorum. O anı ne zaman hatırlasam üzülüyorum.”

Şöyle devam etti: “Buna karşılık, beni en çok mutlu eden şey, turnuvada gördüğüm büyük takdir oldu. Birkaç gazetenin yaptığı anketlerde grup aşamasının en iyi kalecileri arasında gösterilmiştim. Bunlar, asla unutamayacağım güzel anılar.”

Şubayr isminin Dünya Kupası’nda tekrar gündeme geleceğini hiç beklemiyordum

Oğlu Mustafa’nın 36 yıl sonra aynı formayı giydiğini görmekle ilgili olarak ise şöyle konuştu: “Açıkçası, bu hiç aklıma gelmemişti. Evet, Mustafa Şubayr’ın iyi bir kaleci olduğunu ve büyük potansiyele sahip olduğunu biliyordum, ancak bunca yıl sonra Dünya Kupası’nda Şubayr isminin tekrarlanacağını ve hem de aynı pozisyonda olacağını hiç beklemiyordum.”

Şubayr, Dünya Kupası’nda oğlunun Mısır Milli Takımı’nın kalesini koruduğunu izlerken hissettiklerini şöyle dile getirdi: “Doğam gereği duygularımı dışa vurmam ve içimde saklarım, ancak o anda içimde pek çok duygu birbirine karıştı; gurur, onur, sevinç, sevgi, gözyaşları ve endişe.”

Şu sözleri ekledi: “Endişe ve gerginliğin, onun için duyduğum korkudan daha büyük olduğunu itiraf ediyorum, çünkü Mısır Milli Takımı kalecisinin üstlendiği sorumluluğun ve baskının boyutunu biliyorum. Ancak Mustafa cesur bir çocuk ve sorumluluğu üstlenmeyi iyi biliyor.”

Şubayr, oğlunun Belçika karşısında gösterdiği muhteşem performansın ardından kendisiyle oğlu arasında başlayan karşılaştırmalara değindi ve bu tür karşılaştırmalardan hoşlanmadığını vurguladı. Şubayr, “Aslında Mustafa’nın Belçika karşısında gösterdiği performans beni şaşırtmadı. İspanya ve Brezilya ile oynanan iki hazırlık maçındaki olağanüstü performansından sonra, turnuvada iyi bir performans sergileyeceğini hissetmiştim” dedi.

Ve ekledi: “İster baba olarak ister eski bir kaleci olarak, aramızda karşılaştırma yapılmasını sevmiyorum, çünkü futbol 1990 ile 2026 yılları arasında çok değişti… Ancak Mustafa’nın benden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. O büyük bir kaleci, sahaya olağanüstü bir bakış açısı var, ayaklarıyla daha iyi oynuyor ve son derece özgüvenli.”

Her zaman tekrarladığım tek bir söz

Maçlardan önce oğluna verdiği tavsiyeye gelince şöyle dedi: “Aslında pek fazla bir şey söylemiyorum, her zaman tek bir kelimeyle yetiniyorum: Keyfini çıkar... Bunu sürekli tekrarlıyorum, ister yerel lig maçları olsun ister Dünya Kupası. Onun için her zaman dua ediyorum ve futboldan keyif almasını istiyorum, çünkü bir oyuncunun sahada yaptıklarından keyif aldığında en iyi performansını sergilediğine inanıyorum."

Shubair, oğlunun kalesini gole kapatma başarısını tekrarlamasını değil, hatta bunu aşmasını da dilediğini vurguladı. Şöyle dedi: “Elbette, özellikle yaklaşan Avustralya maçında kalesini gole kapatmasını umuyorum... Ayrıca maçın penaltılara gitmemesini umuyorum, çünkü bu hepimiz için yorucu ve zor oluyor."

Şöyle devam etti: “Elbette, benim başardığımdan daha büyük bir başarıya imza atmasını diliyorum. Avustralya karşısında forma giyerse, dört maça çıkarak Dünya Kupası tarihinde Mısır Milli Takımı’nda en çok forma giyen kaleci olacak. Ona ve milli takımı temsil eden tüm kalecilere başarılar diliyorum.”

Mısır milli takımının ilk kez eleme turlarına yükselmesiyle elde ettiği tarihi başarı hakkında ise şunları söyledi: “Evet, bunu bekliyordum, çünkü Mısır milli takımında yüksek seviyede ve büyük potansiyele sahip oyuncular var... Eleme turlarına yükselebileceklerinden emindim ve yoluna devam etmelerini ve daha fazla başarıya imza atmalarını diliyorum.”

Shubair, konuşmasını 32'li turda Avustralya ile oynanacak maçla ilgili beklentileriyle sonlandırdı ve şöyle dedi: “Maçın zor geçeceğini tahmin ediyorum; teknik açıdan değil, ancak Avustralya milli takım oyuncularının sahip olduğu fiziksel güç göz önüne alındığında en büyük zorluk fiziksel açıdan olacak. Yine de oyuncularımıza ve iyi bir maç çıkararak turu geçebileceklerine güveniyorum; onlara başarılar diliyorum.”