Ahmed Kutucu: Şenol Güneş beni duygulandırdı

Andorra maçının kadrosuna çağrılan Ahmed Kutucu, gönlünde her zaman ay yıldızlı formayı giymek olduğunu söyledi.

A Milli Takım'ın yeni oyuncusu Ahmed Kutucu, 'de oynama kararını çok önceden verdiğini belirtti.

Fanatik Gazetesi'nden Tunç Kayacı'ya konuşan yetenekli oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Şenol hocanın 'Çağıracağız' sözleri beni çok duygulandırdı"

Ben kararımı Türkiye’den yana kullanmıştım. Artık haber bekliyordum. Şenol hocanın son basın toplantısındaki “Çağıracağız” sözleri de beni çok duygulandırdı. ’nın benim üzerimde emeği büyük. Bunu asla inkar edemem. Özellikle U21 hocası Stefan Kuntz beni çok istedi. Ancak kalbim en başından beri Ay-Yıldız için atıyordu. Onlara da ilgilerinden dolayı teşekkür ettim. 2002 kadrosu gibi burada güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Yurt dışında oynayan bir çok Türk futbolcu var. Dolayısıyla geleceğimizin çok parlak ve açık olduğunu düşünüyorum.

"Mesut Özil'i arkadaşlarıyla top oynarken izlerdim"

Mesut abi de bizim mahallede büyüdü. Arkadaşları ile top oynarken izlerdim onları ve kendi topumla oynardım. O da benim gibi önce RW Essen’de oynadı ve sonra 04’e transfer oldu. Aynı okullara gittik, aynı hocalar ile çalıştık. Aynı şekilde Draxler statta oynarken, ben top toplayıcıydım. Leroy Sane’yi zaten kendim de iyi tanıyorum ve ara ara görüşürüz. Halil ve Hamit abiler de bizim mahalleden çıktılar ve büyük kariyer yaptılar. İnsan onların gittiği yolu görüyor ve hedef koyuyor.

"Premier Lig çok özel bir lig"

Öyle kafamda illa bir kulüp veya lig yok. Böyle kriter koymadım. Ama tabii ki , , , gibi köklü takımlar her futbolcunun hayalidir. Premier Lig çok güzel ve özel bir lig. Birgün mutlaka orada oynamak isterim. Tüm kulüplerin taraftarları futbol tutkunu. Büyük statlar hep dolu. Taraftarlar sahaya yakın ve oyunun içinde. Bu tip atmosferlerden çok etkilenirim. Böyle statlarda yorgun olsanız bile hep koşarsınız.