Mısırlı milli defans oyuncusu Ahmed Hegazi, cumartesi günü 35 yaşında futbolu resmen bıraktığını açıkladı. Yerel ve uluslararası sahalarda on beş yılı aşkın bir süreye yayılan dolu dolu bir kariyerin ardından gelen bu kararın ardından tüm gözler, oyuncunun Suudi Arabistan ekibi Neom'un idari kadrosuna katılma ihtimaline çevrildi.

Hegazi, resmi Facebook hesabından şunları yazdı: "Bugün futbolu bir oyuncu olarak bıraktığımı açıklıyorum, ama ona olan tutkumu ve sevgimi bırakmıyorum. Benimle birlikte oluşturduğu her an, her mücadele, her ders ve her anı için futbola teşekkür ediyorum. Saha içindeki yolculuğum sona erdi, ancak futbolla olan yolculuğum aynı tutku, hırs ve kararlılıkla devam ediyor."

Neom, geçtiğimiz mayıs ayında Hegazi ile sözleşme ilişkisinin sona erdiğini resmen açıklamıştı. Oyuncu, gök mavili formayla iki sezon süren bir maceranın ardından ayrılmıştı. 2024 yazında Ittihad'dan takıma katılan Hegazi, ekibin Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'ne yükseliş yolculuğunda takımın en öne çıkan isimlerinden biri hâline gelmişti.

Basında yer alan haberler, kulüp yönetiminin tecrübeli defans oyuncusunun birikiminden takımın idari ve teknik yapısı içinde yararlanma yönünde güçlü bir eğilimi bulunduğuna işaret etti. Bu adımla, oyuncunun uzun kariyerinden ve soyunma odası içindeki liderlik etkisinden faydalanılması hedefleniyor.

Dolu dolu bir kariyer

Hegazi, Mısır'da Ahly ve İsmaili, İtalya'da Fiorentina ve Perugia, İngiltere'de West Bromwich, ayrıca Suudi Arabistan'da Ittihad ve Neom formalarını giydiği dolu dolu bir futbol kariyeri geçirdi. Defansif tecrübesi ve saha içindeki liderliğiyle net bir iz bırakan Hegazi, bu özellikleriyle kendi kuşağının en öne çıkan Mısırlı defans oyuncularından biri olmayı başardı.