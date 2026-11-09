Ghazl El Mahalla Futbol Kulübü Başkanı Velid Halil, geçen yaz transfer döneminde Ahly'ye geçen eski oyuncusu Mahmud Salah hakkında bir sürpriz açıkladı.

Halil, Modern kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Mahmud Salah kulübün evlatlarından ve Ghazl El Mahalla altyapısından yetişen isimlerden biri. Aynı yolda ilerleyen birden fazla oyuncu daha var."

Şöyle devam etti: "Zamalek, eski sportif direktör John Edward döneminde Mahmud Salah'ı almak istedi ancak transfer yasağı koşulları nedeniyle görüşmeler tamamlanamadı."

Ve ekledi: "Salah ayrıca Arjantinli Lionel Messi'nin sahip olduğu ve İspanya İkinci Lig'de mücadele eden bir İspanyol kulübünden (Eldense) de teklif aldı. Onlarla görüntülü bir toplantı yaptım ve her konuda anlaşmaya varıldı, ancak oyuncunun kendisi Ahly kulübünden cazip tekliflerle karşılaştı."

Sözlerini şöyle tamamladı: "İspanya'da profesyonelliğin daha iyi olduğuna onu ikna etme çabalarımıza rağmen Mahmud, Ahly'ye geçmek istediğini belirtti. Sonuçta oyuncunun isteği, Ahly'ye transferini belirledi."

Lionel Messi, İspanya İkinci Lig rakibi CD Eldense kulübünü geçen ay satın aldı.

18 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Ghazl El Mahalla ile çıktığı 28 maçta 4 gol atarken 3 asist yaptı.

Mahmud Salah, Vael Riyad yönetimindeki ve gelecek şubat ayında Gana'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Gençler Uluslar Kupası'na hazırlanan genç milli takımda yer alıyor.

Salah, Ekim 2026'da İsmailiye şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Kuzey Afrika Gençler Şampiyonası'nda en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

Önceki raporlar, Mahmud Salah'ın iki taksite bölünmüş 35 milyon cüneyh, 10 milyon cüneyh bonus ve oyuncunun gelecekte yeniden satışından elde edilecek gelirin yüzde 25'i karşılığında 5 yıllığına Ahly'ye katıldığını belirtmişti.