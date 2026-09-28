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Al Ahlyالحساب الرسمي للنادي الأهلي
Çeviri:

Ahly, Misuratalı İttihad'ı devirdi: Amuta yedekleri sınadı ve gençlere hayat öpücüğü verdi

Al Ahly SC
H. Ammouta
S. Benjdida
Premier Lig
M. Bakrar
Zamalek SC
Zamalek SC - Al Ahly SC
Al-Ittihad
Fas
Cezayir
Mısır
Libya

El Clásico'da dört gol

Al Ahly, resmi müsabakalara verilen aranın en iyi şekilde değerlendirdi ve Libya ekibi Al Ittihad Misrati'yi hazırlık maçında 4-2 mağlup etti. Takımın önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bugün pazartesi akşamı Tetş Stadı'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Al Ahly'nin gollerini "Yassine Meraah, Hüseyin Eş-Şehat, Ahmed Rıza ve Sofiane Ben Cedida" kaydetti. Bu galibiyet, Faslı Hussein Ammouta yönetimindeki teknik heyete, milli oyuncuların yokluğunda bir dizi futbolcusunun hazır bulunuşluğunu değerlendirme fırsatı verdi.



Teknik heyet, resmi müsabakalar yeniden başlamadan önce bir dizi oyuncuya fırsat vermek ve teknik ile fiziksel seviyelerini takip etmek için maçı değerlendirmeye özen gösterdi.

Teknik heyet daha önce, milli oyuncuların yokluğunu telafi etmek ve A takım antrenmanlarına katılmaları için "altyapıdan 7 oyuncuyu" üst takıma çıkarmaya karar vermişti. Bu oyuncular şunlar: "Zidane Nageh, Muhammed Es-Seyyid, Yassin Muhammed, Mohab Wael, Ömer Ebu Gazale, Abdurrahman Rami 'Mano' ve Ahmed Eş-Şeyh".



Maç başlamadan önce, Al Ittihad Misrati Kulübü yönetim kurulu üyesi Muhammed El-Bira, Al Ahly'nin futbol direktörü Wael Gomaa'ya Libya kulübünün plaketini ve bayrağını takdim etmeye özen gösterdi.

Wael Gomaa da Al Ittihad Misrati yetkililerine takdirlerini dile getirerek, Libya ekibine hazırlık döneminde başarılar diledi ve önümüzdeki dönemde hedeflerine ulaşmasını temenni etti.



#PKBKFA+/-PuanForm
1
Pyramids FCPyramids FCPYR
550091+815
K
K
K
K
K
2
Zamalek SCZamalek SCZAM
541081+713
K
K
K
K
B
3
Al Ahly SCAl Ahly SCAHL
541093+613
K
B
K
K
K
4
Ceramica CleopatraCeramica CleopatraCMC
5401103+712
K
K
K
K
K
5
Modern Sport FCModern Sport FCMSP
531174+310
K
K
K
K
B
6
Al Ittihad AlexandriaAl Ittihad AlexandriaALI
531163+310
K
K
K
K
B
7
Al Mokawloon Al ArabAl Mokawloon Al ArabAMA
521265+17
K
B
K
K
K
8
Petrojet-SuezPetrojet-SuezPET
52128807
K
K
K
K
B
9
Tala'ea El GaishTala'ea El GaishELG
52125507
K
B
K
K
K
10
ZED FCZED FCZED
521245-17
K
K
K
K
B
11
Olympic El Qanah FCOlympic El Qanah FCQAN
51315506
K
B
B
B
K
12
Al Masry SCAl Masry SCALM
520357-26
K
K
K
K
K
13
National BankNational BankNAB
520347-36
K
K
K
K
K
14
Wadi Degla FCWadi Degla FCWDF
512245-15
K
K
B
K
B
15
Al Sharkeyah-ENPPIAl Sharkeyah-ENPPIENP
511369-34
K
K
B
K
K
16
Smouha SCSmouha SCSMO
511314-34
K
K
K
B
K
17
Abo Qir SemadAbo Qir SemadABQ
510418-73
K
K
K
K
K
18
El Gouna FCEl Gouna FCELG
502336-32
K
K
K
B
B
19
Asyut PetroleumAsyut PetroleumASP
502315-42
K
K
K
B
B
20
Ghazl Al MahallaGhazl Al MahallaGHA
501419-81
K
K
B
K
K
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off



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