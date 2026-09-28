Al Ahly, resmi müsabakalara verilen aranın en iyi şekilde değerlendirdi ve Libya ekibi Al Ittihad Misrati'yi hazırlık maçında 4-2 mağlup etti. Takımın önümüzdeki dönem hazırlıkları kapsamında bugün pazartesi akşamı Tetş Stadı'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Al Ahly'nin gollerini "Yassine Meraah, Hüseyin Eş-Şehat, Ahmed Rıza ve Sofiane Ben Cedida" kaydetti. Bu galibiyet, Faslı Hussein Ammouta yönetimindeki teknik heyete, milli oyuncuların yokluğunda bir dizi futbolcusunun hazır bulunuşluğunu değerlendirme fırsatı verdi.









Teknik heyet, resmi müsabakalar yeniden başlamadan önce bir dizi oyuncuya fırsat vermek ve teknik ile fiziksel seviyelerini takip etmek için maçı değerlendirmeye özen gösterdi.

Teknik heyet daha önce, milli oyuncuların yokluğunu telafi etmek ve A takım antrenmanlarına katılmaları için "altyapıdan 7 oyuncuyu" üst takıma çıkarmaya karar vermişti. Bu oyuncular şunlar: "Zidane Nageh, Muhammed Es-Seyyid, Yassin Muhammed, Mohab Wael, Ömer Ebu Gazale, Abdurrahman Rami 'Mano' ve Ahmed Eş-Şeyh".









Maç başlamadan önce, Al Ittihad Misrati Kulübü yönetim kurulu üyesi Muhammed El-Bira, Al Ahly'nin futbol direktörü Wael Gomaa'ya Libya kulübünün plaketini ve bayrağını takdim etmeye özen gösterdi.

Wael Gomaa da Al Ittihad Misrati yetkililerine takdirlerini dile getirerek, Libya ekibine hazırlık döneminde başarılar diledi ve önümüzdeki dönemde hedeflerine ulaşmasını temenni etti.















