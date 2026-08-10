Ahly kapıyı yeniden aralıyor: Kessié'yi gündeme taşıyan resmi teklif!

Suudi Arabistan'ın "Okaz" gazetesi, Al Ahli'nin en dikkat çeken eski oyuncularından birini yeniden takım kadrosuna katmak için attığı yeni adımı ortaya çıkardı. "Er-Raki" yönetimi, transferi mevcut dönemde bağlamak için resmi bir teklif sunarken, bu hamleyle yeni sezon başlamadan önce orta sahayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Gazete, Al Ahli'nin teklifinin Fildişi Sahilli Franck Kessié ile bir sezonluk bir sözleşme imzalamayı içerdiğini belirtti. Oyuncuyu ayrılışından kısa bir süre sonra kulübe geri kazandırma girişimi, özellikle takımın tecrübeye, fiziksel güce ve orta sahada çok yönlü görevleri yerine getirebilme kapasitesine sahip bir oyuncuya olan ihtiyacı göz önüne alındığında önem taşıyor.

Yüksek maaş ve uzatma maddesi

Ayrıntılara göre Al Ahli, Kessié'ye yıllık 10 milyon euro tutarında bir maaşın yanı sıra, kulübe sözleşmeyi bir sezon daha uzatma önceliği tanıyan bir madde teklif etti. Bu durum, yönetimin oyuncuyu geri kazanma ve onu Cidde'ye dönmeye ikna edecek uygun bir sözleşme sunma konusundaki kararlılığını yansıtıyor.

Ayrıca oku: Roshn scouting: Jaïssle, Al Ahli'nin krizlerini çözüyor ve gemiden atlıyor!

Teklif, Kessié'nin önceki kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu konumuna geldiği bir dönemde geliyor. Bu da Al Ahli'ye, oyuncunun transfer bedeli konusunda başka bir kulüple pazarlık yapma ihtiyacı olmadan doğrudan hamle yapma fırsatı veriyor.

"Er-Raki" ile geçmiş tecrübe

Kessié, Al Ahli'nin atmosferini iyi tanıyor. Daha önce takımın formasını giymiş ve kadroda bulunduğu dönemde dikkat çekici performanslar sergilemişti. Bu da onun geri dönüşünü, takıma ve lige uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyacak yeni bir oyuncuyla anlaşmaya kıyasla daha az riskli kılıyor.









Al Ahli yönetimi, Fildişi Sahilli oyuncunun tecrübesinden hızlı bir şekilde yararlanmayı umuyor. Özellikle takımın yeni sezonda yerel ve kıtasal şampiyonluklar için mücadele etme hedefleri ve büyük maçların baskısını kaldırabilecek unsurlara olan ihtiyacı göz önüne alındığında bu beklenti daha da anlam kazanıyor.

Bu hamle, orta saha costa merkezi mevkisinin takviye edilmesi gereken en öne çıkan dosyalardan biri haline gelmesinin ardından Al Ahli'nin orta saha için hâlâ güçlü çözümler aradığını teyit ediyor. Kulüp, sezon başlamadan önce daha dengeli bir kadro kurmayı arzuluyor.