Al Ahly, mevcut yaz transfer döneminde takım kadrosunu yeniden yapılandırmaya yönelik bir planı hayata geçirmeye başladı. Kulüp, bazı oyuncularla ilgili kesin kararlar alırken, en parlak yıldızlarından biri olan İmam Aşur'un uzun vadeli bir sözleşmeyle kalmasını da güvence altına aldı. Bu adım, oyuncunun önümüzdeki yıllarda kulübün projesindeki yerini teyit ediyor.

"Africa Foot" sitesinin yayımladığı bilgilere göre, Al Ahly yönetimi transfer piyasasındaki önceliklerini belirledi. Yönetim, bazı yabancı oyuncuların dosyasını kesin olarak kapatmak için çalışırken, İmam Aşur'u da dışarıdan gelen tekliflerin cazibesinden korumaya odaklandı.

Rapora göre, Al Ahly yönetimi şu anda "Cristo" olarak bilinen Tunuslu Mohamed Dhaoui ile ve ayrıca Faslı milli savunmacı Achraf Dari ile dostane bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yürütüyor. Amaç, yaz transfer piyasası kapanmadan önce her iki oyuncunun sözleşmesini feshetmek ve isimlerini A takım kadrosundan kesin olarak çıkarmak.

Bu hamle, yönetimin yeni sezona hazırlık kapsamında kadroyu yeniden şekillendirme ve yeni takviyelere yer açma planının bir parçası olarak geliyor.

Mohamed Dhaoui "Cristo", Ocak 2023'te Tunus ekibi Etoile du Sahel'den Al Ahly'ye katılmıştı. Bu transferden önce eski takımında dikkat çekici bir performans sergilemiş, ayrıca Club Sfaxien'de kiralık olarak da forma giymişti.

Kırmızılı takımdaki serüveninde 22 yaşındaki Tunuslu kanat oyuncusu, çeşitli kulvarlarda 19 maça çıktı; bu maçlarda bir gol atıp iki asist yaptı, ancak ilk on birde kalıcı bir yer edinmeyi başaramadı.

Achraf Dari ise, Fas ekibi Wydad ve Fransız takımıyla geçirdiği başarılı duraklardan sonra Fransız kulübü Brest'ten Al Ahly'ye transfer olmuştu.

27 yaşındaki Faslı savunmacı, Al Ahly formasıyla 27 maça çıktı ve hiç gol atmadı. Bazı maçlara katkı sağlamasına rağmen ilk on birde kalıcı bir yer edinmeyi başaramadı; bu durum, ayrılığını mevcut transfer döneminde güçlü bir şekilde masaya yatırılan seçeneklerden biri haline getirdi.

Al Ahly, İmam Aşur'un ayrılığına kapıyı kapattı

Buna karşılık Al Ahly yönetimi, oyuncunun geçtiğimiz haftalarda birçok ilgi ve teklif almasının ardından İmam Aşur'un geleceğiyle ilgili tutumunu kesin olarak netleştirdi.

"Africa Foot" sitesinin aktardığına göre, kulüp yönetimi milli orta saha oyuncusunu takımın önümüzdeki dönemdeki projesinin temel taşlarından biri olarak gördüğü için ondan vazgeçme fikrini kesin bir dille reddetti.

Sitenin kaynakları, Al Ahly'nin İmam Aşur ve menajeri ile oyuncunun sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı öngören nihai bir anlaşmaya vardığını doğruladı. Anlaşma kapsamında oyuncuya, takım içindeki konumu göz önünde bulundurularak maaşında ciddi bir artış da sağlanacak.

Bu karar, Al Ahly yönetiminin, önümüzdeki yıllarda tüm kupalarda rekabet edebilecek bir takım kurma vizyonu çerçevesinde, İmam Aşur'a takımın en önemli oyuncularından ve gelecekteki liderlerinden biri olarak sahip çıkma tutumunu yansıtıyor.