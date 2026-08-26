Ahli teknik direktörü: Mendy bizi kurtardı, işte Demiral'ın öfkesine cevabım

Suudi Arabistan ekibi El-Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Puşiç, futbolda uygulama araçlarının fikirlerden daha önemli olduğunu söyleyerek, Auckland maçında çalıştıkları şeyleri sahaya yansıttıkları için oyuncularını övdü.

El-Ahli, çarşamba akşamı Cidde'de oynanan Kıtalararası Kulüpler Kupası'nın ilk maçında Yeni Zelanda ekibi Auckland FC'yi 1-0 mağlup etti ve Afrika, Asya ve Pasifik Kupası şampiyonunu belirleyecek maçta Güney Afrika ekibi Sundowns ile karşılaşmaya hak kazandı.

Maçın ardından düzenlenen ve "Arriyadiyah" gazetesinin aktardığı basın toplantısında Hollandalı teknik adam şunları söyledi: "Oyuncular çalıştıkları her şeyi uyguladı, şu an iyi durumdalar. Futbolda fikirler her şey değildir, ama en önemlisi araçlardır ve bizde herhangi bir taktiği uygulayacak uygun araçlar var."

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Yaz transferlerine ilişkin bir soruya ise şu yanıtı verdi: "Bugün tüm oyunculardan çok memnunum, geleceğe dair emin değiliz ama şu an yanımda bulunanlardan memnunum."

Puşiç, takımının Auckland maçının ilk yarısında istenen seviyede olmadığına dikkat çekerek şöyle konuştu: "Mendy birden fazla topta bizi kurtardı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci yarıda daha iyi bir görüntü verdik ve galibiyeti hak ettik. Herkes üstün bir performans sergiledi, tek bir takım olarak hem hücum ettiler hem de savundular."

Teknik adam, Auckland ile Suudi Roshn Ligi takımları arasındaki performans farkına değinerek, maçlardan önce genel bir tablo oluşturduğunu, tesadüflere yer bırakmadığını ve maçların akışı sırasında bazı kararları oyuncularına bıraktığını belirtti.

Türk savunmacı Merih Demiral'ın oyundan çıkarılması sırasındaki öfkesiyle ilgili sorulan soru üzerine Hollandalı teknik adam şunları söyledi: "Oyuncu değişikliğinde herhangi bir sorun yoktu, sadece bir yanlış anlaşılmaydı."

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