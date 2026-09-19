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Çeviri:

"Ahli'nin yeni transferi": Ebu Trika, beIN Sports spikerini canlı yayında şaşırttı

Al Ahly SC
Mısır
M. Aboutreika
Brighton & Hove Albion - Arsenal
Brighton & Hove Albion
Arsenal
Premier Lig
Mısır
İngiltere

Arsenal ile Brighton maçı sırasında

Arsenal ile Brighton maçının analiz stüdyosu, Ahly ve eski Mısır Milli Takımı yıldızı Muhammed Ebu Trika'nın dikkat çeken bir görünümüne sahne oldu. "beIN Sports" ağı üzerinden maçın analizine katılan Mısırlı yıldız, ortama biraz da nüktedanlık kattı.

Stüdyo süresince Ebu Trika, program sunucusu Abdülaziz en-Nasr'ı özel bir hediyeyle şaşırttı. Hediye, üzerinde program sunucusunun adı ve 22 numaranın yer aldığı Ahly'nin yeni sezon formasıydı. Bu numara, Ebu Trika'nın Kırmızı Kale ile geçirdiği yıllar boyunca onunla özdeşleşen numaraydı.

Hediye, bu jestten memnun olduğu görülen Abdülaziz en-Nasr tarafından memnuniyetle karşılandı. Ardından Ebu Trika duruma esprili bir hava katarak ona şöyle dedi: "İnşallah Ahly'nin teknik direktörü Kaptan Hüseyin Amuta için faydalı bir transfer olur." Bu sözlerle, sunucunun takıma varsayımsal transferine şakayla göndermede bulundu.

Bu jest, İngiltere Premier Lig'in beşinci hafta müsabakaları kapsamında oynanan ve ev sahibinin karşılıksız üç golle üstünlük sağladığı Brighton ile Arsenal karşılaşmasının analizi sırasında yaşandı.

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