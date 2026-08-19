Suudi Arabistan kulübü el-Envar yönetimi resmi bir açıklama yayımlayarak, takımın Hadimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'nın son 32 turunda el-Ehli ile oynadığı ve "er-Raki"nin 2-1 kazanmasıyla sona eren karşılaşmada verilen hakem kararlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve takımın gelecekteki hiçbir maçının hakem Abdullah el-Uveydan'a verilmemesini talep etti.

Kulübün X hesabından paylaştığı el-Envar açıklaması, el-Ehli'nin Ermeni oyuncu Edward Spertsyan'ın kaydettiği golün ardından çıkan tartışmanın ardından geldi. Söz konusu pozisyonda, atağın kurulması esnasında Brezilyalı Roger Ibanez'e yönelik bir el teması bulunması nedeniyle geniş çaplı itirazlar yaşandı.

Hakem uzmanı Fahad el-Merdasi, golün geçerli olmadığını, el temasının golün iptalini gerektirdiğini, pozisyonun video yardımcı hakem (VAR) teknolojisiyle incelenmesine rağmen belirtmişti.



el-Envar açıklamasına, el-Ehli'yi tur atlaması nedeniyle tebrik ederek başladı; ayrıca maç boyunca takıma verdikleri destek ve arka çıkma için taraftarlarına teşekkür ederek Havtatü Beni Temim eyaletinin temsilcisinin yanında yer almaları ve maça katılımları için büyük takdirini dile getirdi.

Buna karşılık kulüp yönetimi, bazı hakem kararlarının karşılaşmanın gidişatı ve sonucu üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurgulayarak, gelecekteki müsabakalarda adaletin ve tarafsızlığın sağlanması adına, hakem komitesinden el-Envar'ın gelecekteki hiçbir maçını hakem Abdullah el-Uveydan'a vermemesini talep etti.

Açıklamada, hakemin kulübün bakış açısına göre maçın seyrini değiştiren "etkili bir hakem hatası" yaptığı belirtildi; video teknolojisi odası hakemleri tarafından pozisyonu incelemesi için çağrılmasına rağmen kararında ısrar ettiği, bunun da karşılaşmanın gidişatına doğrudan etkisi nedeniyle kulüp yönetiminin ve takipçilerin şaşkınlığına yol açtığı ifade edildi.

el-Envar açıklamasının sonunda hakem düzenine ve yetkili mercilere tam saygısını vurgularken, maçın sonucunu esaslı biçimde etkilediğini düşündüğü kararlara itiraz etme hakkına sahip çıktığını belirtti; gelecekteki maçlarında en iyi hakem koşullarının sağlanmasını talep etti, Hadimü'l-Harameyni'ş-Şerifeyn Kupası'na katılmaktan duyduğu gururu yineledi ve el-Ehli kulübüne turnuvadaki yolculuğunda başarılar diledi.





