Zamalek, yeni sezonun başlaması öncesinde ortaya çıkan Mısır hakem sistemine ilişkin krizin bir tarafı hâline geldi. Kulüp, hakemlerin dürüstlüğünü savunan resmî bir açıklama yayımlayarak sezon öncesindeki şüphe kampanyalarını reddetti ve bu tür uygulamaların hakemler üzerinde kabul edilemez bir baskı oluşturduğunu vurgularken, şeffaflık ilkesinin gerçekleştirilmesi amacıyla tüm kulüp oyuncularının sözleşmelerinin açıklanmasını talep etti.

Zamalek'in açıklaması, Al Ahly'nin Mısır Futbol Federasyonu'na karşı tutumunu sertleştirmesinden birkaç saat sonra geldi. Al Ahly, sert bir üslupla kaleme aldığı mektupta son dönemde alınan bir dizi kararı eleştirdi; bu kararların Mısır futbolunun gelişim sürecine hizmet etmediğini, aksine spor sistemi içinde daha fazla krize zemin hazırladığını değerlendirdi. Ayrıca federasyonu yönetmeliklere aykırı ihlaller bulunmakla suçladı ve bazı hakemlerin son açıklamalarını "felaket" olarak niteleyerek eleştirdi.

Zamalek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Zamalek yönetim kurulu, Mısır hakemliğine karşı erkenden başlatılan kampanyayı ve hakem komitesinin oluşturulmasına yönelik önceden ortaya konan itirazı büyük bir şaşkınlıkla takip etmiştir."

Açıklamada, yönetim kurulunun hakem sistemini hedef alan şüphe kampanyaları olarak nitelendirdiği konularda kamuoyu önünde bir dizi noktayı açıklığa kavuşturmak istediği belirtildi.

Mısır hakemliğinin dürüstlüğü kırmızı çizgidir

Zamalek, hakemlerin erkenden tehdit edilmesinin, bazı isimlere itiraz edilmesinin ve şüphe uyandırmak ile kargaşa çıkarmak amacıyla geçen sezondan hakem kararlarının gündeme getirilmesinin tamamen kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Kulüp, bu uygulamaların yeni sezonun başlaması öncesinde hakemleri yıldırmayı amaçladığını belirterek, bunların son sezonlarda tekrarlanır hâle geldiğine dikkat çekti.

Açıklamada, Mısır hakemliğinin dürüstlüğünden veya Mısır futbol sisteminin herhangi bir unsurundan şüphe duyulmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, hakem sistemine tam destek verildiği ve güvenilirliğini zedelemeye yönelik her türlü girişimin reddedildiği belirtildi.

Futbol Federasyonu'na ve Hani Ebu Rida'ya övgü

Zamalek yönetim kurulu, Mühendis Hani Ebu Rida başkanlığındaki Mısır Futbol Federasyonu yönetim kurulunun, Mısır futbol sistemini geliştirmek uğruna gösterdiği çabalar için takdirini dile getirdi.

Açıklamada, federasyonun A Millî Takımı'nın son Dünya Kupası katılımında elde ettiği başarıyı, Mısır futbolunun geleceğine olumlu yansıyacak şekilde değerlendirmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Zamalek ayrıca, Mısır Futbol Federasyonu başkanının, kulübün tüm oyuncularının sözleşmelerinin geçerli olduğunu teyit ettiği açıklamalarını övdü.

Zamalek yönetim kurulu, şeffaflık ilkesinin uygulanması ve herhangi bir tartışma ya da suçlamadan uzak biçimde gerçeğin kamuoyu önünde tam olarak ortaya çıkması amacıyla, tüm kulüplerin oyuncularının sözleşmelerinin geçerliliğinin ne ölçüde olduğunun açıklanmasını futbol federasyonundan ve yetkili mercilerden talep etti.