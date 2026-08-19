Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hans Flick, mükemmel ve yüksek kaliteye sahip oyunculara sahip olmalarının verdiği güvenle, oyuncularının yeni sezonda tüm kupalar için mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.

Flick, Barcelona'yı bugün çarşamba günü Spotify Camp Nou'da Mısırlı Al Ahly ile Joan Gamper Kupası kapsamında oynanacak hazırlık maçında sahaya sürecek.

Flick, maç öncesinde taraftarlara yönelik mesajında şunları söyledi: "Öncelikle geçen sezon boyunca bize verdiğiniz destek için teşekkür etmek istiyorum, ayrıca yeni oyuncularımıza ve teknik ekip üyelerimize hoş geldiniz diyorum, bizimle birlikte olmanızdan mutluluk duyuyoruz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Duygusal bir şey söylemek istiyorum, geçen mayıs ayında babamı kaybettiğimde, tüm Barcelona ailesinden olağanüstü bir destek ve sevgi gördüm; bu benim ve ailem için inanılmaz bir şeydi."

Şöyle devam etti: "Yeni sezona önümüzdeki pazar günü Elche'de başlayacağız, mükemmel ve yüksek kaliteye sahip bir takımımız olduğunu düşünüyorum; bu, Deco'nun (sportif direktör), başkanın (Joan Laporta) ve bunda rol oynayan herkesin sayesindedir."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Tüm kupalar için mücadele etmek adına gün geçtikçe daha da sıkı çalışmaya hazırız ve bunun için hepinize ihtiyacımız var, desteğinize, enerjinize ve tutkunuza ihtiyacımız var. Yaşasın Barcelona, yaşasın Katalonya."

Hatırlatmak gerekirse, Barcelona yeni sezona önümüzdeki pazar günü İspanya Ligi'nin ilk haftasında Elche'ye konuk olarak başlayacak.

Katalan ekibi, İspanya Ligi şampiyonluğunu üst üste üçüncü sezon da elinde tutmayı ve son kez 2015 yılında kazandıktan sonra uzun bir aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını da müzesine götürmeyi hedefliyor.

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