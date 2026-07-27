Barcelona, Hansi Flick yönetiminde yeni sezon hazırlık döneminin çerçevesini çizme çabalarını yoğunlaştırıyor. Kulüp, Fas'ta bir hazırlık maçı oynama olasılığını değerlendirirken, Blaugrana kafilesi bugün pazartesi günü "St. George's Park"taki hazırlık kampına başlamak üzere İngiltere'ye hareket etti.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Flick bu kampı, sezonun resmî başlangıcı öncesinde belirleyici haftalar geçiren takım kadrosuyla fiziksel ve taktiksel çalışmaları daha da yoğunlaştırmak için değerlendirecek.

Flick bununla takımın taktiksel uyumunu güçlendirmeyi ve yeni oyuncuların adaptasyon sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Katalan takımının kafilesinde, A takımdan mevcut oyuncuların neredeyse tamamının yanı sıra çok sayıda akademi oyuncusu da yer aldı.

Katılan isimler arasında yeni transfer Karim Adeyemi ile Dünya Kupası'nı oynadıktan sonra dönen Ronald Araujo öne çıkarken, iyileşme rehabilitasyon programını grup dinamiği içinde sürdüren Fermin Lopez de kafilede bulunuyor.

Kadroda, kendilerine özgü durumlarına rağmen Frenkie de Jong ve Marc-André ter Stegen ikilisi de yer aldı; Brezilyalı Raphinha ise izin döneminin bitmesinin ardından haftanın ortasında kafileye katılacak.

Bununla bağlantılı olarak Barcelona, saha antrenmanlarının dışında hazırlık maçları takvimini de belirlemeyi sürdürüyor. Gazeteci Achraf Ben Ayad, Katalan kulübünün İspanya Ligi müsabakalarının başlaması öncesinde Fas'ta yeni bir hazırlık maçı oynama olasılığını değerlendirdiğini doğruladı.

Bu adım, ticari boyutunun yanı sıra öne çıkan sportif anlamlar da taşıyor. Zira Barcelona'nın Kuzey Afrika'da geniş bir taraftar tabanı bulunuyor ve Fas topraklarında bir hazırlık maçı düzenlenmesi, kulübün uluslararası varlığını güçlendirmesinin yanı sıra kasasına yeni mali gelirler sağlamasına da imkân tanıyacak.





Muhtemel rakibin kimliği veya maçın tarihi henüz netleşmezken, kulübün sportif yönetimi ve ticari birimi son derece yoğun bir takvim içinde uygun bir tarih bulmaya çalışıyor; müzakerelerin ise Ben Ayad'a göre önümüzdeki günlerde süreceği belirtiliyor.

Fas maçı olasılığının netleşmesi beklenirken, teknik direktör Flick'in ekibi yoğun geçen yaz hazırlıkları kapsamında yaklaşan randevulara odaklanıyor. Barcelona, İngiltere'deki kampını 31 Temmuz'da Birmingham City ve 3 Ağustos'ta Preston North End karşısında oynayacağı iki hazırlık maçıyla tamamlayacak.

Barcelona bunun ardından 8 Ağustos'ta Udine'de düzenlenecek üçlü turnuvaya katılmak için İtalya'ya gidecek. Turnuvada Nottingham Forest ve Udinese ile karşılaşacak olan takım, hazırlık maçlarını 19 Ağustos'ta Al Ahly karşısında oynanması planlanan Joan Gamper Kupası ile noktalayacak.