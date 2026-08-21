Barcelona'nın Joan Gamper Kupası'nda Mısır Al Ahly karşısında oynadığı son maç, Hans Flick'in ekibin İspanya Ligi'ndeki ilk maçında, öbür gün pazar günü Elche karşısında düşündüğü kadroya dair bir dizi ipucu ortaya koydu; özellikle de bazı temel oyuncuların tam anlamıyla hazır olmama durumunun sürmesiyle birlikte.

Alman teknik adam, sezon hazırlıkları boyunca bir grup oyuncuya tekrar tekrar güvendi. Bu da Barcelona'nın uluslararası oyuncularından birçoğunun ilk on birine dönmeden önce hâlâ daha fazla antrenmana ihtiyaç duyduğu bir dönemde, Elche karşılaşmasına başlayabileceği kadroya dair ilk fikri veriyor.

Sınırlı istisnalar dışında dünya şampiyonları hesap dışı

Bir aydan biraz fazla süre önce Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı oyuncuları, antrenmanlara dönüşlerinin üzerinden yalnızca yaklaşık bir buçuk hafta geçmiş olmasıyla, Barcelona ile hazırlıklarının henüz başında bulunuyor.

Flick'in, Dünya Kupası'na katılmayan kaleci Joan García ve İspanya Milli Takımı'yla katılımı yalnızca final maçının son ve belirleyici dakikalarıyla sınırlı kalan Eric García dışında, Elche karşılaşmasında bu oyuncuları en baştan sahaya sürmesi zor görünüyor.

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Orta saha üçlüsü kendini dayatıyor

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Alman teknik adamın ön libero mevkiinde Marc Bernal, sol orta saha mevkiinde Espart ve sağ tarafta Fermín López'ten oluşan bir üçlüde karar kılmasının ardından, orta sahanın çizgileri Flick'in hesaplarında en net görünen bölge olarak öne çıkıyor.

Barcelona'nın hazırlıkları, Flick'in üç oyuncuya da tekrar tekrar fırsat vermesiyle bu üçlünün en istikrarlı seçeneklerden biri hâline geldiğini gösterdi; bu da sezon başından itibaren onlara güvenilebileceğinin bir işareti.

Savunmanın hatları netleşiyor

Arka bölgede de tablo daha net görünüyor. Kalede García yer alırken, Flick sağ tarafta Eric García'ya, sol stoperde Gerard Martín'e ve sağ stoperde Andreas Christensen'e güvenmeye yöneliyor.

Sol kanada gelince, Jodi Pisker'in hazırlık döneminde kaydettiği ilerlemeye rağmen, Alejandro Baldé'nin Joan Gamper Kupası'ndaki performansının ardından yerini geri kazandığı görülüyor.

Böylece bazı savunma mevkileri neredeyse kesinleşmiş görünüyor; özellikle de Gerard'ın stoperdeki istikrarı ve Baldé'nin sol tarafa dönüşüyle.

Raphinha sabit, sağ kanat bilmecesi sürüyor

İleri uçta ise Raphinha sol taraftaki yerini korurken, sağ kanatta Lamine Yamal ile Karim Adeyemi arasındaki rekabet nispeten açık kalıyor.

Adeyemi, daha fazla hazırlık dakikası oynamasının ardından hazır bulunuşluk ve grupla uyum açısından avantajlı durumda; ancak Lamine Yamal'ın varlığı, İspanyol yıldızın takım içinde sahip olduğu büyük konum göz önüne alındığında bu mevkinin belirlenmesini daha karmaşık hâle getiriyor.

Net santrfor mevkiine gelince, Flick hazırlık döneminde daha çok Hamza Abdülkerim'e güvendi; ancak Al Ahly maçı, Mısırlı oyuncunun oyundan alınmasının ardından Gordon'un santrfor mevkiini üstlenmesiyle anlamlı olabilecek bir işaret taşıdı.

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