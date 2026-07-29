Görünüşe göre Riyad Mahrez Suudi sahalarından uzun süre uzak kalmayacak. El-Ehli'den ayrıldığının açıklanmasından birkaç gün sonra, El-Kadisiye kulübü Cezayirli yıldızı bonservissiz olarak kadrosuna katmak için müzakerelere dahil oldu.

Katar merkezli "El-Şark" gazetesinin "El-Cezayir El-Devliye" kanalından aktardığına göre, El-Kadisiye yönetimi, El-Ehli ile sürdürdüğü üç yıllık tecrübesinin sona ermesinin ardından Mahrez'in transfer piyasasındaki hukuki durumu hakkında bilgi almaya başladı; koşullar mali açıdan uygun olduğu takdirde resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Doğulu kulübün yönetimi, sahip olduğu büyük tecrübe ve gerek Leicester City ile Manchester City'de yaşadığı altın kariyeri boyunca gerekse Roshn Ligi'nde El-Ehli ile fark yaratma kabiliyeti nedeniyle, eski Cezayir Milli Takımı kaptanını sağ kanat mevkisini güçlendirmek üzere önceliklerinin arasına yerleştirdi.

35 yaşındaki Mahrez'in geleceği şu ana kadar belirsizliğini koruyor; oyuncu kendisini bekleyen birçok teklifi değerlendiriyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde bir sonraki adresini netleştirmesi planlanıyor. Bu sırada El-Kadisiye, onun bonservissiz bir oyuncu olarak piyasada bulunması fırsatını değerlendirip yeni projesine ikna etmeye çalışıyor.