Barcelona'nın yıldızı Marc Casado'nun geleceği hâlâ belirsizliğini korurken, oyuncu giderek artan bir şekilde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e yönelmiş durumda.

Al Hilal, yaz transfer döneminin sona ermesinden önce Casado ile anlaşmayı bitirmek amacıyla yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Sport gazetesi, Suudi Arabistan'ın "Al Yaum" gazetesine dayandırdığı haberinde, Casado'nun bir sonraki adresi konusunda henüz nihai bir karar vermediğinin anlaşılması üzerine Al Hilal'in çabalarını yoğunlaştırmaya karar verdiğini aktardı.

Gazete, "Al Hilal, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını kesin olarak vermediğinden emin olduktan sonra Marc Casado ile anlaşmak için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Al Hilal, oyuncuyla anlaşmak için daha önce de değeri 30 milyon euroya yaklaşan tekliflerle birçok girişimde bulunmuştu; ancak şimdi oyuncuyu ve Barcelona'yı nihai olarak ikna etmek amacıyla daha yüksek bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Al Hilal, Casado ile ilgilenen tek Suudi ekibi değil. Al Ahli Jeddah da genç oyuncuya ilgi gösterdi ve durumunu takip etmeyi sürdürüyor.

Barcelona ise tutumunu koruyor; Marc Casado'yu 40 milyon eurodan daha düşük bir bedelle elden çıkarmayacak.

Geleceğinin belirlenmesini beklerken, Casado'nun sportif açıdan durumu da zorlaştı. Geleceği henüz netleşmemiş bir dizi başka oyuncuyla birlikte A takımın planları dışında kaldı.

Geçtiğimiz salı günü Jofre Torrents, Tommy Marqués, Marc Casado, Héctor Fort, Toni ve Guille Fernández, grubun dışında bir antrenman gerçekleştirdi.

Barcelona açısından Casado'nun satışı çifte önem taşıyor. Kulübün öncelikli planları içinde yer alıyor gibi görünmeyen bir oyuncunun geleceğinin çözülmesinin yanı sıra, değeri 40 milyon euroya yaklaşan bir transfer, kulübe önemli bir gelir elde etme ve mali açıdan bir hareket alanı sağlama imkânı verecek.

Al Hilal'in müzakerelere güçlü bir şekilde geri dönmeye hazırlanması ve Al Ahli'nin de oyuncunun durumunu takip etmesiyle birlikte, önümüzdeki günler belirleyici olabilir.