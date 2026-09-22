Tijjani Reijnders, geçen yaz büyük tartışmalara neden olan transferini tamamladı. Hollanda Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu, Manchester City'den Suudi ekibi El Kadisiyye'ye katıldı ve NOS kanalına verdiği röportajda maddi tarafın bu transferin arkasındaki nedenlerden biri olduğunu kesinlikle kabul etti.

Manchester City'nin Elliot Anderson, Ayoub Bouaddi ve Enzo Fernandez olmak üzere üç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmasının ardından Reijnders'in Manchester'daki rolünün sona erdiği görülüyordu.

Bu transferlerin maliyetini karşılamak için City, aralarında Reijnders'in de bulunduğu birçok oyuncudan yolunu ayırdı. Hollandalı oyuncu Atletico Madrid ile görüşmeler yürütüyordu, ancak sonunda iki kulüp transferin bedeli konusunda anlaşmaya varamadı.

El Kadisiyye kulübü ise Manchester City'nin talep ettiği miktarı ödemeye hazırdı. Suudi kulübü, milli oyuncuyu Orta Doğu'ya getirmek için sonunda yaklaşık altmış milyon euro ödedi.

Reijnders'e "El Kadisiyye, Manchester City'yi tatmin edecek bir miktarı ödemeye hazır olduğunu gösteren tek kulüp müydü?" diye soruldu. Hollanda "voetbalzone" sitesinin aktardığına göre şöyle yanıt verdi: "Evet, aslında öyleydi."

Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Xavi, Reijnders'i yaklaşan uluslararası maçlar için Hollanda Milli Takımı'na davet etti.

Reijnders şunları ekledi: "Başka seçenekler de vardı, ancak ya tamamlanmadı ya da talep edilen bedelde tıkanıp kaldı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sonunda düşünmeye başladım: Tam olarak mutlu olmadan bir sezon daha Man City'de mi kalmak istiyorum, yoksa yeni bir maceraya mı atılmayı seçmeliyim? İşte o zaman El Kadisiyye kulübüyle ve teknik direktörle konuştum. O görüşmenin ardından çok heyecanlandım."

Reijnders'e "Senin sadece para peşinde koşan biri olduğun söyleniyor" dendiğinde şöyle yanıt verdi: "Hayır, ama bunu da inkâr edemezsin."

Sözlerine şöyle devam etti: "Orada teklif edilen maaşı hangi oyuncu ya da hangi insan olursa olsun bir reddetmeye çalışsın. Hepimiz yüksek ahlaklı biriymiş gibi davranıp 'Ben bunu yapmam' diyebiliriz, ama bu miktar karşılığında insanların çoğunun 'Evet' diyeceğini düşünüyorum."

Bazı basın haberlerine göre Reijnders, Suudi Arabistan'da beş yıl boyunca 100 milyon euro kazanacak.

Reijnders, milyonlarca doları bulan devasa maaşı hakkında SBS6 kanalında da konuştu ve şöyle dedi: "Kesinlikle bunda paranın bir rolü var. Futbol kariyerim sona erdikten sonra bir daha çalışmak istemiyorum. Zaten Manchester City'den ayrıldıktan sonra buna mecbur değildim, ama şimdi ailemin gelecek nesillerine de yardım edebilirim."

Şöyle devam etti: "Güvenceyi seçtim. Bu konuda yalan söylemeyeceğim; eğer torunlarım bununla geçinebilecekse, ben neden yapmayayım?"

Sözlerini şöyle tamamladı: "Sanırım birçok kişi bir oyuncunun kariyerinin Suudi Arabistan'a transfer olmakla sona erdiğini düşünüyor, ama bu doğru değil."

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