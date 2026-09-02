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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Ağustosun en iyisi: Roshn Ligi, Inzaghi'yi Postecoglou ödülüyle şaşırttı ve Bono nadir bir olayın kahramanı oldu

Al Hilal
Al Kholood
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
S. Inzaghi
A. Postecoglou
Y. Bounou
R. Neves
Suudi Arabistan
İtalya
Avustralya
Fas
Portekiz

Sürpriz tercihler

Suudi Roshn Ligi Birliği, geçtiğimiz ağustos ayı boyunca yarışmanın en iyileri ödüllerini açıklamasının ardından, Hilal takımının teknik direktörü İtalyan Simone Inzaghi'ye sert bir darbe indirdi.

Roshn Ligi Birliği, geçtiğimiz ağustos ayının en iyi ödüllerinin sahiplerini açıkladı; en iyi teknik direktör ödülü ise Nassr takımının teknik direktörü Avustralyalı Ange Postecoglou'ya gitti.

Postecoglou, Nassr'ı Roshn Ligi'ndeki ilk dört maçının tamamında galibiyete taşıdı; oyuncuları maç başına 3 gol ortalamasıyla toplam 12 gol kaydederken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Bu dikkat çekici sonuçlara rağmen Nassr, Suudi Ligi puan tablosunda averajla Hilal'in gerisinde ikinci sırada yer alıyor; zira "Lider"in oyuncuları maç başına 4 gole yaklaşan bir ortalamayla 15 gol kaydetti ve kalesinde yine 3 gol gördü.

Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

Inzaghi en iyi teknik direktör ödülünü kaçırırken, Portekizli yıldızı Ruben Neves geçtiğimiz ağustos ayının en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

Neves, Roshn Ligi'nin ilk 4 haftasında açık bir şekilde parladı; bütün maçlarda ilk 11'de forma giydi ve bu süreçte iki gol kaydedip iki de asist yapmayı başardı.

Portekizli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ağustos ayında ödül kazanan tek Hilal'li değildi; Faslı yıldız Yassine Bounou da en iyi kaleci ödülünü aldı.

Bounou, "Lider"in Roshn Ligi'ndeki ilk dört maçında görev aldı ve bu süreçte kalesinde 3 gol gördü, ancak iki maçta kalesini gole kapattı.

Bounou da ödül listesindeki tek kaleci değildi; Ittihad'dan Khaloud'a kiralanan kaleci Hamed Al-Shanqiti, geçtiğimiz ağustos ayının en iyi genç yetenek ödülünü kazandı.

21 yaşındaki oyuncu, Khaloud'un Roshn Ligi'ndeki ilk dört maçında görev aldı ve kalesinde 5 gol görürken, hiçbir maçta kalesini gole kapatamadı.

Böylece bu, Roshn Ligi'nin aylık ödüllerinde iki kalecinin birden yer aldığı ender anlardan biri oldu; zira Bounou en iyi kaleci ödülünü alırken Al-Shanqiti en iyi genç yetenek ödülünü kaptı.

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