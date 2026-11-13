Alman basınında yer alan haberler, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in eşi Anika Neuer'den ayrıldığını ortaya koydu. Bu ayrılık, çiftin ikinci çocuklarının doğumundan kısa bir süre sonra, yeni bebeklerinin dünyaya gelişini kutlamalarından yalnızca birkaç ay sonra yaşanan sürpriz bir gelişme olarak öne çıkıyor. İki taraf da ayrılığın detaylarını gizli tutuyor.

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Alman “Bild” gazetesinin aktardığına göre, Bayern Münih'in kaptanı, 26 yaşındaki eşinden ayrıldı; oysa aile geçtiğimiz ağustos ayının sonunda mutlu bir olaya tanıklık etmiş, iki yaşındaki ağabeyi Luca'ya katılan ikinci çocukları dünyaya gelmişti.

Gazete, ayrılıkla ilgili Neuer'den yorum almaya çalıştı, ancak Neuer herhangi bir açıklama yapmayı reddetti; medya danışmanı ise Alman kalecinin özel ve ailevi hayatını tartışmamayı tercih ettiğini belirtti.

Anika'dan ise gazetenin aktardıklarına dair şu ana kadar herhangi bir yorum gelmedi.

Ayrılık, çiftin temmuz 2025'te Güney Tirol bölgesinde düzenlediği lüks düğünden yaklaşık bir buçuk yıl sonra geldi. Günlerce süren kutlamalar, Kaltern Gölü kıyısındaki buluşmalara, romantik törenlere, müzik partilerine ve danslara, ayrıca yüzme havuzunun yanında yapılan bir kapanış kutlamasına sahne oldu.

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Neuer ve Anika, kasım 2023'te Tegernsee belediye salonunda, kamuoyundan uzak sınırlı bir törenle resmî nikâhlarını kıymışlardı; evlilikleri ise Anika'nın “Instagram” hesabındaki soyadını Bissel'den Neuer'e değiştirmesinin ardından kamuoyu tarafından öğrenilmişti.

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Bu ayrılık, Bayern Münih kalecisinin yaşadığı ilk duygusal tecrübe değil; daha önce de 5 yıl süren bir ilişkinin ardından Kathrin Gilch'le olan ilişkisini sonlandırmıştı. Çift bu süre zarfında evlenmeyi ve bir ev kurmayı planlıyordu.

Kathrin ayrıca Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası müsabakalarına da katılmış ve kupanın kazanılmasını sahada onunla birlikte kutlamıştı.

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Turnuvanın bitiminden kısa bir süre sonra Neuer'in menajeri ayrıldıklarını açıklamış, ilişkinin birkaç hafta önce sona erdiğini ve ayrıntılarının, ne kalecinin ne de temsilcilerinin değineceği özel bir mesele olduğunu vurgulamıştı.

Terbiye binicisi Nina Neuer'le olan ilk evliliği de boşanmayla sonuçlanmıştı; çift 2017 yılında evlenmiş, ardından 2020'de ayrılmıştı. Böylece, yeşil sahanın dışındaki hayatına gösterilen büyük ilgiye rağmen ailesinin ve ilişkilerinin ayrıntılarını genellikle medyadan uzak tutmayı tercih eden Alman kalecinin özel hayatındaki ayrılık durakları da çoğalmış oldu.

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Bu gelişmeler, Neuer'in profesyonel kariyeriyle aile hayatını ayrı tutma konusundaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor; zira Alman medyasının geniş ilgisini çeken durumlarda bile kişisel ilişkileri hakkında nadiren açıkça konuşuyor.