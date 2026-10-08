Bugün perşembe günü tüm gözler İsviçre'nin Lozan kentine çevrilmiş durumda; zira 2025 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonunun kim olduğuna dair hukuki mücadele, Fas ve Senegal federasyonları ile Afrika Futbol Konfederasyonu "CAF"ın Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi "CAS" önüne çıkmasıyla kritik bir aşamaya giriyor.

Fas ve Senegal'deki spor çevreleri, turnuvanın final maçında yaşanan çarpıcı bir senaryoya dayanan davada, duruşmanın nasıl sonuçlanacağını bekliyor. Söz konusu maçta, Senegal milli takımının oyuncuları sahayı terk etmiş, ardından maçı tamamlamak üzere geri dönmüş ve karşılaşma uzatmalarda Fas karşısında galibiyetleriyle sona ermişti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, 3 hakem önünde tüm tarafların argümanlarını değerlendiriyor. Davanın istisnai bir nitelik taşıdığının farkında olunurken, mahkemenin birbirine zıt iki sonuç arasında karar vermesi gerekiyor: sahada gerçekleşen sonuç ile daha sonra Senegal'i hükmen mağlup sayıp Fas'a 3-0 galibiyet veren hukuki karar.

Fas, "CAF" tüzüğünün uygulanmasında ısrarcı

Fas'ın pozisyonu, Afrika Konfederasyonu tüzüğünün katı bir okumasına dayanıyor; zira herhangi bir takımın hakem izni olmadan sahayı terk etmesinin, o takımın hükmen mağlup sayılmasını gerektirdiğini vurguluyor.

"CAF"ın Temyiz Komitesi, geçtiğimiz mart ayında maçın sonucunu Senegal'den geri alıp Fas'ın 3-0 galibiyetini onaylama kararını verirken, turnuva tüzüğünün 82 ve 84. maddelerine dayanmıştı.

Fas tarafı bu karara sahip çıkıyor ve kupanın kendi vitrininde kalmasını talep ederken, Senegal Federasyonu da "CAF"ın kararına itiraz etmek üzere hukuki savunmalarını Spor Tahkim Mahkemesi önünde sunuyor.

Ağustosböceği ile karınca hikâyesi

Fas ile Senegal arasındaki hukuki mücadeleye dair dikkat çekici bir yorumda, Faslı Le360 Sport sitesi, 2025 Afrika Uluslar Kupası finali meselesinin yeşil sahadan komite ve spor mahkemelerinin koridorlarına taşınmasının ardından, saha dışında süregelen mücadeleyi simgesel bir biçimde sunmaya çalışarak Fransız yazar Jean de La Fontaine'in ünlü "Ağustosböceği ile Karınca" hikâyesine başvurdu.

Site, Senegalli oyuncuların Fas lehine verilen penaltı kararını protesto etmek amacıyla sahayı geçici olarak terk etmesinin ardından maçı tamamlamak için geri döndüklerini, Édouard Mendy'nin İbrahim Díaz'ın penaltısını kurtardığını ve ardından Senegal'in uzatmalarda galibiyet golünü atmasıyla, maçın Senegal'in uzatmalarda 1-0 galibiyetiyle sona ermesi sonucunda karşılaşmanın sahada çözüme kavuşmuş göründüğünü değerlendirdi.

Ancak "diğer maç" bundan sonra başladı; zira Afrika Futbol Konfederasyonu'na bağlı Temyiz Komitesi, 17 Mart 2026'da, tüzüğün 82 ve 84. maddelerine dayanarak Senegal'i hükmen mağlup saydı ve Fas'ın 3-0 galibiyetini onayladı.

Buradan hareketle Le360 Sport, sahayı terk edip ardından geri dönen "Senegalli ağustosböceği"nin, daha sakin ama tüzüğün okunmasına sonuna kadar sahip çıkan Faslı bir "karınca" ile karşı karşıya kaldığını değerlendiriyor.

Site, Senegal'in Lozan'daki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne başvurarak yeni bir fırsat elde ettiğini ve böylece mücadelenin "ilave bir turuna" başladığını, ancak bu kez top, tribün ya da video yardımcı hakem teknolojisi olmaksızın yaşanacağını belirtiyor.

Zira bu kez karşılaşma, hukuki dilekçeler, belgeler, argümanlar ve düzenleyici metinlerin okunması üzerinden gerçekleşecek; bir penaltı ya da golden belki daha az heyecan verici, ancak kupanın kaderini belirlemede çok daha belirleyici bir mücadelede.

"Ağustosböceği ile Karınca" hikâyesi nedir?

"Ağustosböceği ile Karınca", Fransız şair ve yazar Jean de La Fontaine'in en ünlü masallarından biridir ve 1668 yılında yayımlanan ilk "Masallar" kitabında yer almıştır.

Hikâye, yaz boyunca şarkı söyleyerek vakit geçiren, kış mevsimi için hiçbir şey biriktirmeyen ağustosböceğiyle başlar; soğuklar bastırdığında kendini yiyeceksiz bulur ve karıncaya giderek yeni mevsim gelene dek kendisine biraz tahıl ödünç vermesini ister.

Ancak karınca reddeder ve yaz boyunca ne yaptığını sorar; ağustosböceği şarkı söylediğini söyleyince, karınca alaylı bir şekilde cevap verir: "Şarkı mı söylüyordun? O halde şimdi de dans et."

La Fontaine bu masalda, Aisopos'a dayanan daha eski bir geleneğe başvurmuş ve ağustosböceği ile karıncayı birbirine zıt iki davranışın simgesi hâline getirmiştir: anı yaşayan ve geleceğe hazırlanmayan ağustosböceği ile çalışan, biriktiren ve geleceğe hazırlanan karınca.