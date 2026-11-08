Valencia teknik direktörü Javier Aguirre, Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetin ardından öfkesini dile getirerek, takımının 14 yeni oyuncuyla anlaşma beklemek yerine sonuçlarını iyileştirmek ve düşme bölgesinden çıkmak için çalışması gerektiğini vurguladı. Aguirre, kulüp taraftarlarının Mestalla'da galibiyetler kazanan bir takım görmeyi hak ettiğinin altını çizdi.

Valencia, bu sezon kendi sahasında herhangi bir galibiyet alamayarak olumsuz sonuçlarını sürdürdü ve düşme bölgesinde kalmaya devam etti. Bu durum, Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetin nedenlerinden söz eden Aguirre üzerindeki baskıyı artırdı.

İspanyol "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında Aguirre şunları söyledi: "Sosyal medyayı kullanmasam da taraftarın desteğini gerçekten hissediyorum. Taraftar heyecanlı ve bana güveniyor; takımına karşı son derece tutkulu ve rakiplerin işini zorlaştırıyor, ki ben de yeniden kazanmak istediğim şey bu."

Şöyle ekledi: "Oyuncular iyi futbol sergilediği için bazı olumlu işaretler görüyorum. Kendi sahamızda alınan iki mağlubiyet, her birinin gerçekleşme şekli nedeniyle son derece acı verici. Golleri psikolojik olarak atlatmak zordu, çünkü önlenebilirdi. Oyuncuları suçlamıyorum, ancak olanları hiçbir şekilde mazur gösteremem."

Devamında: "Taraftarımıza borçluyuz ve düşme bölgesindeyiz. Taraftar harcadığımız çabayı görüyor, ancak gelişmeyi aynı ölçüde hissetmiyor; ayrıca istenen sonuçları da görmüyor. Real Madrid acımasızdır ve bugün de olan buydu."

Mestalla'da galibiyet hasreti

Aguirre sözlerini şöyle sürdürdü: "Son galibiyetimiz 2023 yılına, Diego López'in galibiyet golünü attığı maça dayanıyor. Mestalla'nın bir galibiyeti hak ettiği açık; kendi sahamızda 3 maç oynadım ve bu durum beni endişelendiriyor."

Şöyle tamamladı: "Galibiyet büyük yankı uyandıracak bir sonuç ve bizim için büyük bir ödül olurdu, ancak rakip üstündü. Durumu değiştiremedik, fakat bu çalışmayı, gelişmeyi ve daha fazla cesaret göstermeyi gerektiriyor."

Ardından: "0-2 geriye düştükten sonra, belki her şeyin bittiğini hissettiğimiz için takımın performansının kötü olmadığı bir dönem geçti, bilmiyorum. Geri dönmeye çalıştık, ancak girişimlerimiz başarılı olmadı."

İki devre arasında yaşananların gerçeği

Aguirre şöyle açıkladı: "Bana inanmayacaksınız, ancak kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum. Sakinleşmek ve işleri sükûnetle ele almak için soyunma odasına ilk giren bendim. Bana bir şeyler olduğunu, bir arbede yaşandığını söylediler, belki kameralar olanları ortaya koyar, bilmiyorum. Devre arasında kimse bana bir şey söylemedi."

Real Madrid karşısında alınan mağlubiyet

Valencia teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Real Madrid ile karşılaştığınızda hiçbir değerlendirme olumlu olamaz. Rakibin oyuncuları büyük güce sahip ve bugün biz iyi bir performans sergileyemedik. İlk gol atılana kadar maç dengeliydi ve onlara denk bir mücadele veriyorduk, ancak ikinci gol adeta bir nakavt darbesi oldu."

Sözlerine ekledi: "Psikolojik dengemizi ve mücadele ruhumuzu koruduk, bu nedenle oyuncuları tebrik ediyorum. Üzücü bir gece, çünkü Real Madrid ile karşılaşmak size büyük bir motivasyon veriyor, ama işler istediğimiz gibi gitmedi. İki gol de önlenebilirdi ve maçın gidişatını büyük ölçüde etkiledi."

Hakeme itiraz

Aguirre şöyle ekledi: "Hakemden söz edip taraftarın gönlünü kazanmak kolay olurdu. Zaten söyledim; ilk golde faul verdiyse, kırmızı kart göstermesi gerekirdi. Bana baktı ve bana hiçbir şey söylemedi, hakemlikle ilgili söyleyebileceğim tek şey bu."

Real'in üstünlüğünün kabulü

Devam etti: "Harika bir maç oynayıp kaybettiğimiz doğru değil, zira rakip daha iyiydi ve galibiyeti hak etti. Son dönemde bazı yönlerde eksiklerimiz olsa da iyi seviyelerde oynuyor ve gelişiyorduk."

Şöyle bitirdi: "İlk golden sonra işler karmaşıklaşana kadar 20 dakika direndik, ardından ikinci golün geliş şekli nedeniyle zorluk daha da arttı. İlk devrenin sonundan önce iki gol yemek, üstesinden gelmesi zor ağır bir yüktü. Sonucu iyileştirmeye çalıştık, ancak on kişiyle oynamak görevi son derece zorlaştırdı."