Valencia'nın teknik direktörü Javier Aguirre, Real Madrid karşısındaki maçın zorluğunu vurgulayarak, takımının galibiyet elde etmek için kusursuz bir maç çıkarması gerektiğini belirtti.

Aguirre, Real Madrid maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Mourinho'yu uzun yıllardır tanıyorum, kendisi yakın bir dostum ve iyi bir teknik adam. Ona karşı yalnızca sevgi dolu sözlerim var; tüm saygımı hak ediyor ve söyleyeceği her şeyi olumlu karşılayacağım."

Aguirre, Real Madrid ile ilgili anılarını da tazeleyerek, takımının (Real Zaragoza) 2010-2011 sezonunda Santiago Bernabéu'da kraliyet kulübünü 3-2 yendiği maçı hatırlattı ve şöyle konuştu: "O maçı hatırlıyorum, ama bir sonraki sezonun ilk haftasında bizi 5-0 yendiler. Onları kızdırmıştım."

Şunları ekledi: "Güzel bir anı. Real Madrid'e büyük saygı duyuyorum ve Mourinho üst düzey bir teknik adam. Güzel bir söz vardır, 'beşincisi kötü olmaz' derler; yarın bunun gerçekleşmesini istiyoruz."

Gelecek maçlar VAL La Liga 15:00 RMA

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın en büyük kulüplerinden biriyle karşılaşıyoruz ve bu kulüp Şampiyonlar Ligi'nde kusursuz bir yol izledi. Galibiyet elde etmeye çalışacağız; çünkü her yeni maçta birçok şey yaşanır. Hiçbir koşulda bu maça galibiyet elde edemeyecekmişiz ya da üstünlük rakipteymiş gibi çıkmayacağız."

Mestalla atmosferi

Aguirre, Mestalla Stadı'nda güçlü bir taraftar desteği beklediğini belirterek şöyle konuştu: "Mestalla Stadı'nı, rakip olarak ziyaret ettiğimde hissettiğim gibi ürkütücü bir yer olarak hayal ediyorum ve bu gecenin uzun geçeceğini düşünüyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Umarım taraftar güçlü bir baskı kurar ve takımını destekler. Bizim de bu desteğe karşılık vermemiz, onların ruhsuz bir takım değil, oynamak isteyen, enerji ve canlılık dolu bir takım görmesi gerekiyor."

Aguirre, Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin bireysel yeteneklerini övdü ve şunları söyledi: "Mbappé, benim şimdi keşfetmeme gerek olmayan bir oyuncu. Birebir mücadelelerde durdurulamayan yeteneklere sahip, ama biz 11 oyuncuyuz ve Real Madrid'in tümünün tehlikesini etkisiz hale getirmeye çalışacağız."

Şöyle sürdürdü: "Ne onun ne de başka bir oyuncunun rahat hissetmemesini, ona hızını, olağanüstü performansını ve atakları sonuçlandırma kabiliyetini göstermesine izin vermemeyi deneyeceğiz. Bu salonda bulunan hiç kimsenin bilmediği bir şey söylemiyorum."

Real Madrid'in hakem şikâyetleri

Aguirre, Real Madrid'in hakem kararlarına yönelik itirazları hakkında yorum yapmaktan kaçındı ve şunları söyledi: "Bu soruyu yanıtlamayacağım, çünkü beni büyük bir sıkıntıya sokarsınız."

Aguirre, takımının kraliyet kulübüne karşı galibiyet elde etme yolunu kısaca özetleyerek şöyle konuştu: "Kusursuz bir maç çıkararak, ki bu birçok şeyi gerektiriyor."

Aguirre'ye, bu yetkiye sahip olsaydı Real Madrid'den hangi oyuncuyu kadro dışı bırakmayı seçeceği sorulduğunda, şaka yollu şu yanıtı verdi: "On bir oyuncuyu da kadro dışı bırakırdım, ama böyle bir yetkim yok."