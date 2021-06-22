Santrfor arayışlarını sürdüren Manchester Cty’de Pep Guardiola’nın ilk hedefi Harry Kane.

Transfer döneminde Harry Kane’i kadrosuna katmak isteyen Manchester City, kısa süre içerisinde Tottenham’a resmi bir teklif yazmaya hazırlanıyor.

City’nin yıldız oyuncu için 100 milyon pound teklif ettiği söylentilerine karşın, Goal’ün haberine göre Manchester City henüz Tottenham'a resmi bir teklifte bulunmadı. Ancak 27 yaşındaki İngiliz santrfor, Pep Guardiola’nın da yoğun isteğiyle son Premier Lig şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti City’nin transfer listesinde en üst sırada yer alıyor.

Manchester City’nin santrfor arayışı

Manchester City’nin tarihindeki en golcü oyuncusu Sergio Aguero, sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona ile anlaşmaya varmıştı. Bu ayrılıktan sonra ise İngiliz devinin kadrosunda Gabriel Jesus harici bir santrfor oyuncusu kalmadı.

Aguero’nun sakatlığından ötürü sezonun büyük bir bölümünde Arjantinli oyuncudan faydalanamayan ve sahte dokuzlu sistemlerle oynayan Pep Guardiola, yeni sezon öncesinde kadrosuna santrfor takviyesi yapmak istiyor.

City’nin adı Erling Haaland ile de anılıyor ancak Borussia Dortmund, Norveçli yıldızı bu transfer döneminde satmaya sıcak bakmıyor.

Kane’in Tottenham’daki durumu

Harry Kane’in Kuzey Londra temsilcisiyle 20204 yılına kadar devam eden bir sözleşmesi bulunuyor.

Tottenham’ın başkanı Daniel Levy’nin ise takımın yıldızı Harry Kane’i satmaya sıcak bakmadığı biliniyor. İngiliz golcü; Leyton Orient, Milwall, Norwich ve Leicester gibi takımlarda kiralık olarak forma giymiş olsa da profesyonel kariyeri boyunca Tottenham’dan hiç ayrılmadı.

Nisan ayında Jose Mourinho ile yollarını ayıran Tottenham’da teknik direktör durumu da hala belirsizliğini koruyor.

Harry Kane, her ne kadar ayrılmak istediğini direkt olarak açıklamasa da kariyerinin geri kalanında kupalar kazanmak için oynamak istediğini ifade etmişti.

Tottenham, nisan ayında Lig Kupası finalinde City’ye mağlup olmuştu ve böylelikle Harry Kane de kulübüyle ilk kupasını kazanma fırsatını kaçırmıştı. Ayrıca Tottenham, önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi bileti almaya da hak kazanamadı.

Ayrıca Kane, Gary Neville ile yaptığı bir röportajda Kevin De Bruyne ile oynamanın her santrforun hayali olduğundan bahsetmişti.

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